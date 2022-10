HVALA PRIRODI NA VELIKOM PE*ISU I KAZNI JER NEMAM POSAO: Rekli su mi "NEPRIMERENO PONAŠANJE", a ja imam problem!

Muškarac iz dokumentarca koji je okupio one sa najvećim polnim organima, otkriva kako zbog veličine svoje alatke nije mogao da dobije posao.

Koliko je kontroverzni dokumentarac o velikim polnim organima napravio pometnju u javnosti, dokazuju reakcije na ispovesti muškaraca koji su glavni akteri. Cilj je da se prikaže realnost - da li je veliki penis zaista dar koji svako muško želi ili zapravo problem koji stvara mnogo poteškoća, a koje ostali ljudi ne vide.

Tako smo nedavno imali prilike da pročitamo ispovest 34-godišnjeg Endija Lija, jedinog muškarca koji u dokumentarcu tvrdi da mu veliki polni organ nikada nije pravio problem. Naprotiv, unovčio ga je najbolje što je mogao, te je posao vodoinstalatera ubrzo ostavio iza sebe. Ovoga puta, svoju priču ispričao je Britanac Džo.

Za razliku od Endija, Džo ima probleme koji mu smetaju. Njegova alatka je 24 cm, ali s obzirom na to da ne može da se pohvali visinom i da je Džo visok samo 167 cm, on ističe da je njegov polni organ nemoguće primetiti. To je na svojoj koži osetio kada je imao samo 14 godina. Kako kaže, tad se prvi put u životu postideo, jer su njegovi drugari u svlačionici pre fudbala videli čime raspolaže, a to mu je stvorilo traumu.

Ovaj 22-godišnji Britanac tvrdi da nedavno nije mogao da dobije posao. Otišao je na razgovor, a čini se da su nadređeni bili ubeđeni da Džo ima erekciju.

"Otišao sam na razgovor, odradio ga jako dobro, ali sam svejedno odbijen. Nesuđeni poslodavci su mi naknadno rekli da sam im se činio kao izvanredan kandidat, ali i da nisam zaposlen zbog neprimerenog ponašanja. Bio sam šokiran, znao sam da moje ponašanje nije bilo ni približno takvom opisu", rekao je Džo i dodao:

"Da, ti ljudi su ostali ubeđeni da sam tokom čitavog intervjua imao erekciju, pa su me odbili uz šifrovanu poruku da sam stigao neadekvatno obučen", rekao je Džo koji, uprkos posebnim gaćicama, svoj ponos jednostavno ne može da sakrije.

