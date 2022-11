PROFI MAKRO PROGOVORIO O "OBIČNIM" VEZAMA: Dve stvari otkrivaju da li imate budućnost, a ovo je NAJVEĆA GREŠKA

Makro otkrio najveće greške na prvom sastanku!

Na prvom sastanku treba da se odreknete obilne večere i konzumiranja alkohola, rekao je profesionalac koji ima eskort agenciju, makro Pol Brenson, u podkastu "The Diary Of A CEO". On je naveo tri glavna propusta koja mnogi prave kada prvi put sa nekim izađu.