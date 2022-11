LEGNU U KREVET, A DEČKO JOJ VRŠLJA PO TELEFONU: Ne da joj da se obuče kako želi, a sada kuka za pomoć - "ŠTA DA RADIM?"

Momak ne može da prestane da proverava devojci telefon...

Izvor: Shutterstock/New Africa

Ima ljudi koji jednostavno vole da drže stvari pod kontrolom ili su se jednostavno nekada "opekli" na mleko, pa se sada i jogurta plaše. Međutim, kontrolisanje partnera i konstantno proveravanje njegovog telefona bez adekvatnog i normalnog razgovora može da dovede do krize u odnosu, ali i rastanka.

Jedan anonimni muškarac, svestan svog ponašanja, pokušao je da pronađe pomoć na Internetu, te je upitao ostale da mu pomognu:

"Upoznao sam ovu devojku koju obožavam, ali se plašim da nastavim dalje vezu sa njom u slučaju da zabrljam", napisao je on, a zatim nastavio.

"Imam 35, a ona 29 godina. Upoznali smo se na venčanju moje najbolje drugarice u avgustu mesecu, a mojim prethodnim vezama uvek sam imao problema sa poverenjem i kontrolisanjem. Bio sam sa svojom poslednjom devojkom tri godine. Bila je divna, ali mi je bilo teško da joj verujem, jer je bila veoma samouverena, što je ponekad izgledalo koketno", rekao je on.

Kako bi se rešio svoje sumnje i uverio se da ne piše drugim muškarcima, on je počeo da proverava njen telefon. Ali, to nije sve! On se takođe i pitao kako će ona da se oblači, a nikako nije smela da nosi usku i kratku garderobu.

"Sve dok nismo raskinuli, nisam joj dozvoljavao da izlazi negde bez mene", rekao je ovaj muškarac, a zatim priznao da uopšte nije ponosan na svoje ponašanje i da je pokušao razne metode kako bi otklonio svoje strahove. Međutim, kako se čini veoma bezuspešno. Stručnjaci su mu rekli, da čim je svestan svog ponašanja, on je na dobrom putu.

Prvi korak u rešavanju problema jeste da sebi priznate da problem postoji, a zatim da ih uz savete stručnih ljudi, dodatno prevaziđete, pa čak i otklonite. Ipak neke stvari koje odstupaju od normalnog načina ponašanja i koje osoba ograničava partneru zbog sopstvenih strahova, sumnji ili individualnih stavova mogu da naprave duplji jaz u odnosu.