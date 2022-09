MLADA OSTAVLJENA NA DAN VENČANJA, NJENOM POTEZU SVI APLAUDIRAJU: Zabranili joj da ga pozove, pa zanemeli - "BRAVO BRE!"

Mlada je na dan svog venčanja saznala da je njen budući suprug odlučio da pobegne, a svet bruji o onome što je uradila.

Kajli Stid ima 27 godina i samo što je trebalo da izgovori sudbonosno "da", saznala je da je njen verenik odustao od venčanja. Bili su u vezi četiri godine i kako kaže, dogovorili su se da će biti razdvojeni noć pre venčanja.

To je značilo da se neće ni čuti, a Kajli je do poslednjeg trenutka mislila da je sve u redu. Ipak, njen život se drastično promenio, a sve zahvaljujući reakciji koju je imala.

"Bila sam u neznanju celo to vreme. Planirali smo medeni mesec i za prošli Božić mi je poklonio ručno ispisan album sa uspomenama i razlozima zašto me voli. Stvarno ne znam zašto je to učinio, ali sad nije više ni važno", rekla je.

Kajli se sa svojim drugaricama spremala od ranog jutra, a one su preko devera saznale da se mladoženja neće pojaviti. Odlučile su da sakriju mladin mobilni telefon pre nego što se uvere da su vesti sto odsto tačne.

"Kad sam saznala, bila sam u potpunom šoku. Sva šminka mi se razmazala i nisam mogla da zaustavim suze. Fotografkinja me je pitala zašto uprkos svemu ne provedem lep dan sa porodicom i prijateljima, i tada sam odlučila da ću nastaviti venčanje", rekla je.

Bez obzira na sve, Kajli je odlučila da popravi šminku i svoj najgori dan pretvori u najbolji. Bez verenika, Kajli je nastavila da partija sa svojim drugaricama, a ovaj potez oduševio je porodicu i brojne prijatelje.

"Svi su ostali uz mene. Bilo mi je jako važno da provedem ovaj dan i sa svojim roditeljima, koji su već u godinama i bojala sam se uvek da možda neće moći prisustvovati mom venčanju. Plesala sam sa svojim tatom, a prijateljice su bile uz mene celo vreme. Nisam htela da sav trud i novac uložen u ovo propadne i nisam htela da mi ovo bude tužan dan", rekla je mlada.

Nakon venčanja, Kajli je dobila podršku od prijateljica, koje su pokrenule "GoFundMe" kampanju kako bi se nesrećnoj mladi pomoglo sa troškovima, kao i sa novim, svežim početkom. Drugarice su istakle da mlada ovaj događaj nije zaslužila, dok je mladoženja odbio da komentariše.

