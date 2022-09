"ŽENA NEMA ŠTA SAMA DA TRAŽI NAPOLJU BEZ MUŽA!" Šok pravila djevojke udate za ultimat fajt borca

Žena se pokorava mužu jer "tako treba"...

"Žena mora da poštuje svog muža i pokorava mu se", izjavila je Holi Džojs (27) i izazvala buru na mrežama. Ova majka dvoje djece kaže da njen suprug Dag (34), ultimat fajt borac nije oduševljen kada ona izlazi bez njega.

Njena priča o braku sa Dagijem, kako mu tepa i sa kojim se pre tri godine upoznala preko Interneta, izazvala je pregršt reakcija na Internetu, a mnogi su zaključili da Holi unazađuje žene ovakvim stavom. Ona i suprug dijele iste poglede na život, jednako su im važne tradicija i porodica, a složni su i da se zna gdje je ženi mesto - kraj muža.

S druge strane, njoj obrnuta situacija nimalo ne smeta. Naprotiv, smatra da on kao muškarac ima više prava na "slobodu" od nje.

"On je muškarac i ako hoće, može da ide bilo gdje bez mene. Ja sam žena, pa mogu samo s njim", objašnjava Holi i dodaje kako joj je, ipak, "dozvoljeno" da ide sama u prodavnicu ili u kozmetički salon, kod frizera. Dagu čak ni to nije posebno prijatno, ali "dopušta". Holi navodi da je glavni razlog ovakvog dogovora jer on previše brine za nju kad nisu zajedno.

Na pitanje da li misli da joj je takvim životom nešto uskraćeno, ova majka kaže da joj apsolutno ništa ne nedostaje.

"Ne osjećam se kao da nešto propuštam jer, ako želim nešto da radim, samo pitam Dagija i zajedno smo u tome. Ionako najradije provodim vrijeme sa njim", kaže.