BRUTALNO JE PREVESLALA DEČKA - GODINU DANA DOBIJALA PARE KAO OD ŠALE: Muškarci je urnišu, devojke zahvaljuju - LEGENDO!

Devojka je otkrila na koji način je svakog meseca dobijala novac od svog dečka.

Izvor: TikTok/jaynedoee0

Kada je otkrila na koji način je svakog meseca godinu dana dobijala novac od svog dečka, naišla je na potpuno različita mišljenja. Jači pol ju je žestoko osudio, dok su joj se devojke zahvaljivale na ideji i "maestralno dobrom potezu".

Džejni je na svom TikTok-u otkrila da je vlasnica jedne kuće pet godina, ali da se u nju uselila pre godinu dana sa svojim dečkom. Tada je objasnila da njen momak nije znao da novac koji je davao za "iznajmljivanje kuće" zapravo daje direktno njoj.

"On plaća stanarinu i sve račune. On ne zna da sam ja vlasnica i da posedujem ovo mesto već pet godina. Dakle, njegove uplate idu direktno meni. Da li mislite da će biti ljut jer sada ovo otkrivam?", rekla je devojka dok je snimala video u kolima.

Preko milion ljudi je odgledalo njen klip, a potom su usledile različite reakcije. Ako je suditi po komentarima, čini se da su žene oduševljene njenom idejom, a muškarci obrnuto.

"To je tako pogrešno, iskorišćavaš ga", "Jadan on, ne razumem zašto to radiš?", "Nikada nije upoznao svog stanodavca? Ma daj", "Zbog čega si to radila? Da bi taj novac trošila na sebe?", glasili su komentari jačeg pola.

Ipak, žene su je podržale i pisale da je ovo sjajna ideja kako bi sačuvala svoje finansije ako prekinu vezu.

"Sestro provalila si šifru za koju nismo znali da nam treba, klanjamo ti se", "Vrištim od smeha, ti si briljantna", "Tako se to radi, samo pametno", "Bravo, a ne sutra da dozvolimo da nam se uvale u kuću i iskorišćavaju nas", "Svaka čast za snalaženje", glasili su komentari nežnijeg pola.

Šta vi mislite?