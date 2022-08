Društvene mreže gore zbog snimka iz Liverpula na kojem se vidi kako djevojka na ulici oralno zadovoljava muškarca na Koncertnom trgu. Zbog toga ih je gradonačelnica Liverpula prozvala kriminalcima!

Izvor: Twitter/screenshot/@daddyaioligato1

Na društvenim mrežama pojavio se snimak žena koja oralno zadovoljava muškarca na Koncertnom trgu u Liverpulu. Gradonačelnica Liverpula Džoan Anderson ih je zbog toga proglasila kriminalcima.

Na snimku se vidi kako mlađi muškarac stoji uza zid, a djevojka stoji uz njega. Oni se prvo ljube na početku, a ubrzo se ona spušta na koljena, otkopčava mu pantalone i počinje da ga oralno zadovoljava.

Najšokantnije je to što se nedaleko od para u zanosu nalazi mnogo ljudi. Mnogo svjedoka ih je posmatralo dok su to radili, ali oni nisu marili za to. Gradonačelnica Liverpula se tim povodom oglasila.

"Izuzetno sam šokirana i zabrinuta zbog video snimka koji kruži društvenim mrežama. Ovo nije zabavno, to je uznemirujuće, to je nezakonit čin. Akt nepristojnog ponašanja na javnom mjestu u Liverpulu je strogo zabranjen i neće se tolerisati. Razgovarala sam sa policijom i zahtijevala hitnu akciju", navela je gradonačelnica.

Navodno, djevojka sa snimka se bavi prostitucijom kroz platformu "Onlyfans" koja služi za dijeljenje video snimaka i fotografija seksualnog sadržaja. Policija je saznala identitet dotične djevojke i krenuli su u potragu za njom.