MUŠKARAC OTKRIO NAJGORE SE*S ISKUSTVO: Uneredio se u krevetu, ali to nije NAJGORE! "Posle ovoga me ničeg više nije blam"

Jedan muškarac ispričao je svoje najgore seks iskustvo – neće vas ostaviti ravnodušnim!

Izvor: TikTok/Screenshot/davidkurtzz

Dejvid Kurc kaže da "obožava da nasmeje ljude", pa je zbog toga odlučio da se priključi TikTok trendu i otkrije svoje najgore seks iskustvo, tj. šta je najsramotnije što mu se desilo tokom odnosa. I njegova priča zaista nikoga nije ostavila ravnodušnim!

U videu koji je pregledan više od 21 milion puta, Dejvid je ispričao o neprijatnom iskustvu koje je imao.

"Bio sam sa jednom devojkom kod nje u stanu i bilo je to usred zime, a kod nje su bili otvoreni svi prozori. Bilo je ledeno unutra, ali ona je valjda volela tako. Bili smo u dnevnoj sobi i sedeli smo na kauču, ona je bila odozgo i nešto smo se zezali. Testisi su mi se toliko povukli na gore da je izgledalo da ih nemam. Moj ’drugi deo’ jednostavno nije radio jer je bilo prehladno, ona se zabavljala, a ja sam se sve vreme tresao od zime", počinje svoju priču Dejvid.

Ali, atmosfera se nekako ipak zagrejala i njih dvoje su krenuli "u akciju".

"Kada sam završio, prdnuo sam. I ubrzo sam shvatio da to nije bio samo prdež, još stvari je izašlo. I sad, sedim i paničnim, razmišljam šta da radim jer se ispod mene nalazila mala gomila go*ana na kauču", priča ovaj momak.

Dejvid se brzo snašao i povukao ćebe preko sebe, dok je devojka sa kojom je bio otišla u kupatilo da se osveži.

"Navukao sam ćebe preko sebe jer je bilo ledeno i razmišljao sam šta da radim, kako da se izvadim iz te situacije. I tako, ja sedim, a ulazna vrata se otvaraju".

Ako ste mislili da je Dejvidova priča dostigla vrhunac neprijatnosti, nije.

"Njeni roditelji i njen pas ulaze na vrata. Ona izlazi iz kupatila i kaže im: ’Oh, nisam znala da ćete se tako brzo vratiti’. Onda su me pogledali i upitali: ’Zdravo, ko si ti?".

Pogledajte 02:49 Uneredio se tokom seksa Izvor: TikTok/davidkurtzz Izvor: TikTok/davidkurtzz

Ovaj momak koji se našao u krajnje neprijatnoj situaciji je rekao da je on samo prijatelj, dok je neprestano razmišljao kako da se izvuče iz čitavog tog haosa.

"Pokušao sam da zavučem ćebe ispod svoje zadnjice i da nekako uvijem izmet u to. Dok to radim, polako ustajem kako bi mi bilo lakše. Odjednom, pas prilazi i kreće da njuši okolo, zatim nalazi malu fleku od go*ana na kauču, njuši i pokušava da to poliže sa kauča".

Uprkos svom trudu, ubrzo su svi shvatili šta se desilo.

"Ukapirali su, videli su mi polni organ, videli su go*na na kauču. Otišao sam i nikada ih više nisam video", ispričao je ovaj momak.

Neki su, kako kažu, bukvalno ostali bez teksta zbog ovog iskustva a drugi kažu da im je laknulo jer ih je sada manje sramota zbog svojih iskustava.

"Više me nije sramota ničega što mi se ikad desilo", "ova priča je otišla od prosečne do divlje vrlo brzo", "grozno od njih što te nisu ostavili samog nakratko bar da se obučeš", pisali su ljudi u komentarima.