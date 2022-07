PAROVI PRIHVATILI IZAZOV - POKUŠALI DA ŽIVE BEZ SE*SA! Rezultati su više nego zanimljivi, evo šta su NAUČILI!

U nastavku pročitajte ispovesti parova koji su pokušali da žive bez intimnog odnosa.

Sigurno ste se već susreli sa nekim ko vam je otvoreno i iskreno govorio o svom braku, tačnije, o braku bez intimnog odnosa. Činjenica je da danas sve više bračnih partnera žive kao cimeri, a u prilog tome govore podaci da svaka peta osoba, u braku ili vezi, nije imala intiman odnos mesec dana.

Emotivno i fizičko udaljavanje partnera rezultira smanjenjem privlačnosti, strasti i želje za supružnikom. Iako vlada mišljenje da su muškarci oni kojima uvek nedostaje se*s u braku, čini se da je to daleko od istine. Brojne studije pokazuju da oba pola u jednakoj meri uskraćuju jedno drugom intiman odnos.

Kako bi otkrili koliki uticaj se*s ima na njihov brak, dva para su se upustila u eksperiment u kom su mesec dana proveli bez njega, a rezultati su bili vrlo zanimljivi. Ovo su njihove priče:

"Kao da smo na dijeti"

Džudi (37) i Kris (41) zajedno su sedam godina, pet u braku. Imaju petogodišnjeg sina, a kako su rekli, ljubav vode dva puta nedeljno u proseku. Džudi je bila inicijator da se upuste u ovaj eksperiment, ali se ova ideja nije dopala Krisu. Kako kaže, smatra da je intiman odnos važan deo emotivnog odnosa. Ni tri dana nije prošlo, a on je razmišljao koliko mu nedostaje.

"Osećao sam se kao na dijeti na kojoj su mi zabranili slatko. To 'slatko' mi je odjednom postalo zabranjeno voće, što je jačalo žudnju", rekao je Kris.

On ističe da je već peti dan počeo da gubi živce, a najteže mu je padalo jutro kada ustaje i ostavlja suprugu u krevetu.

"Toliko sam je želeo u tom trenutku. I ona je postala nervozna, ali znao sam da će izdržati. Posebno je bila mrzovoljna svako jutro druge nedelje. Nedostajala mi je, iako smo spavali jedno kraj drugog. Shvatio sam da ne postoji nikakva zamena za se*s u odnosu", otkrio je.

Zanimljivo, Kris priznaje da mu je u jednom trenutku zasmetalo što njegovoj ženi apstinencija pada mnogo lakše nego njemu. Nije poklela ni nakon nekoliko čaša vina.

"Osećao sam se povređeno, pitao sam se zašto joj je apstinencija padala toliko lakše nego meni. Ipak, barem mi je slala lepe poruke tokom dana i govorila mi lepe stvari. Bio sam tako srećan kada je prošlo mesec dana, isto jutro sam je privukao sebi. Bilo je to najdužih mesec dana u mom životu, ali pozitivna strana ovog eksperimenta je da naš se*sualni život više nikada neću uzimati zdravo za gotovo", rekao je.

"Kao zaposlenoj majci, život mi je užurban, ali bez obzira na umor, uvek nađem vremena za se*s. Strahovala sam može li mesec dana bez odnosa da našteti našem braku. Užasavala me pomisao da se oseća nevoljeno pa sam mu slala lepe poruke i davala mu komplimente. Najviše me brinulo hoće li mu se svideti druge žene", rekla je Džudi i otkrila šta je naučila:

"Ono što sam shvatila je da se bez se*sa osećam manje voljeno i nesigurno i trudiću se da bude prioritet u našem braku", objasnila je.

"Nismo izdržali"

Natali (30) i Nik (42) u braku su sedam godina, a ljubav vode tri do četiri puta nedeljno u proseku. Na početku eksperimenta, Nik se prehladio, pa mu i nije bilo tako teško kako je očekivao. Ipak, prvi vikend mu je bio užasan.

"U nedelju ujutru sam ustao i otišao u baštu nešto da radim. Usmerio sam svoju frustraciju u izgradnju kućice našem zecu. Druge nedelje počeli smo da se deremo jedno na drugo, živcirale su nas i najmanje stvari. Ona je počela sve više da prigovara", započeo je Nik i objasnio:

"Gledanje moje žene kao moje ljubavnice pre me je uvek motivisalo da preskočim nesporazume među nama. Ipak, sada sam pucao. Nije mi se sviđalo šta se događa između nas. Te noći smo se oboje probudili u krevetu, počeli da se mazimo i bilo je neizdrživo, dogodio se se*s. Apstinencija me je naučila koliko je bliskost važna u braku i sada se osećamo još bliže", kaže Nik.

"Dve nedelje nakon eksperimenta Nik je krenuo u akciju usred noći i osećala sam se bespomoćno, naprosto nisam mogla da odbijem. Bilo je strastveno i odlično, ali sledeće jutro sam bila jako ljuta na njega i na sebe. Zar smo tako slabi karakteri da ne možemo da izdržimo mesec dana bez se*sa", pitala se Natali.

"Bila sam odlučna u tome da izdržimo, ali zbog nedostatka intimnosti sam se osećala užasno usamljeno. U suzama sam to ispričala Niku i obećao je kako će me grliti i ljubiti, bez da to vodi ičemu drugom. Zbog ove faze počeli smo više da flertujemo i smejemo se kako nismo godinama. Osećala sam se kao da se više bavimo našim odnosom. Jutro nakon što se izazov završio, osećala sam se uzbuđeno. Bilo je prelepo", istaknula je.