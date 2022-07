PSIHOTERAPEUTKINJA RAZBILA NAJVEĆU ZABLUDU O LJUBAVI: Svi veruju u laž, otkrila i kad PREVARA treba da se oprosti!

Psihoterapeutkinja je objasnila zašto ne postoji srodna duša, kada treba oprostiti prevaru i kako se prevareni bore sa tim saznanjem.

Gostujući u emisiji "150 minuta" na Prvoj, psihoterapeutkinja Ivana Sinđić komentarisala je slučaj Dženifer Lopez i Bena Afleka, koji su sudbonosno "da" izgovorili posle 20 godina od raskida. Kako je objasnila, to je potpuno normalna, ali retka pojava.

"Ljudi se razvijaju u različitim pravcima i kad su se rastali, nisu ostali tu, kao jedinke. Razvijali su se u nekim drugim kontekstima i možda su se u nekom momentu osetili zrelije da obnove vezu, pronašli su zajednički jezik. Nije to ništa čudno, ali tačno je da se to javlja u vrlo malim procentima", rekla je ona i dodala:

"Nije to tako često, ali poznajem slučajeve gde se partnerstva ponovo uspostavljaju. Kada su sklopili prvi put brak, možda nisu bili zreli za to. Iluzija iz bajke jeste da jedna ljubav može biti prava. Tu čitate o tome kako postoji jedan princ. Srodna duša kao jedna ne postoji. Ne volim da čujem od ljudi 'Jao, samo da nađem srodnu dušu'", rekla je psihoterapeutkinja i objasnila zašto.

"Mnogi su za nas srodne duše, a mnogi nisu. Mi možemo biti kompatibilni sa mnogo ljudi na ovom svetu, a možemo isto tako sa mnogima biti nekompatibilni. Istina je da retko koji čovek voli samo jednom u životu. Jako su retke osobe koje su se prvi put zaljubile i zavolele i da je to trajalo čitavog života. Nije nemoguće, ali retko je. Čovek je stvoren i formiran da voli više puta u životu i meni je simpatično da čovek uvek misli da trenutno voli najviše. On zaboravi kakva je bila prethodna ljubav. Čovek podjednako može voleti više puta, jer mi za to imamo sposobnost, veštinu i kapacitet", rekla je.

Kada oprostiti preljubu?

"Preljuba jeste trauma. Nije udobno biti ni u koži onoga ko je otkriven. Međutim, najmanji broj brakova se razvodi zbog preljube. To zaista nije najčešći razlog, vrlo mali procenat zauzima. Čak se dešava da brak bolje funkcioniše posle, jer do prevare je nešto dovelo. To je često loš bračni odnos koji partneri nisu znali da reše sami i onda se našao neko treći za jednog od partnera", rekla je Ivana i dodala:

"Vraćanje poverenja je dug proces, treba da prođe godinu do dve. Neki ljudi ne mogu to da oproste i to je adekvatan izbor. Oni koji hoće, treba da urade to ako vide da se partner istinski kaje, ako vide da njihov odnos zaista ide ka boljem. Svaka prevara boli isto, bilo da je reč o se*su na jedno veče ili da se radi o paralelnoj vezi. Uvek je trauma ista i ljudima koji saznaju za nju, zaista je teško. Ljudi mogu mnogo da mršave, ne mogu da jedu, a to je stanje koje zahteva dobar tretman, a u pojedinim slučajevima i lekove", istakla je psihoterapeutkinja.