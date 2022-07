Dragan Marinković Maca godinama je u srećnom braku s 20 godina mlađom Jovanom.

Izvor: Instagram/jovanadraganova/printscreen/PinkTv/Screenshot

Voditelj i glumac Dragan Marinković Maca drugi put stao je na "ludi kamen" s izabranicom Jovanom i to samo nekoliko meseci nakon što su započeli vezu. Jovana je po struci fizerka, a iako je Maca nakon razvoda od bivše supruge rekao da neće više da se ženi, ona ga je naterala da se predomsili.

"Ja sam moju ženu, moju Jovanu, oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: 'Dobar dan'. Ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život", rekao je Maca jednom prilikom za domaće medije.

Maca i Jovana još uvek nemaju svoju decu, ali je istakao kako se ona jako lepo slaže sa njegovim sinovima. Prisetio se i trenutak kada je Jovana 2019. godine u trećem mesecu trudnoće izgubila trojke.

Vidi opis MACA JE OŽENIO 20 GODINA MLAĐU BOMBU! Ovo je žena Dragana Marinkovića - "Volim da pola kafane ONANIŠE i misli na nju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/dragan_maca/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/jovanadraganova/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/jovanadraganova/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/jovanadraganova/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/jovanadraganova/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanadraganova Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanadraganova Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printskrin, Instagram/jovanadraganova Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanadraganova Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printskrin, Instagram/jovanadraganova Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Imao sam sa Jovanom taj nemio događaj, taj pobačaj... trojke su bile, i bogu se molim... to je bilo pre dve i po godine. Mislim da je Jovana baš zaslužila, vidim je kakva je sa mojom decom, mora je Bog počastititi detetom, jer bila bi sjajna majka. I ja bih inače voleo. Kad me neko pita šta bih, ja bih voleo fudbalski tim dece negde kraj mora u nekoj hacijendi i da sam ono kvartalno sa familijom, pa da onda moram neki film da radim pa me nema tri meseca i onda opet sa decom. Volim decu, deca i putovanja su smisao života."

Jovana ima nekoliko tetovaža po telu, a Maca kaže da ju je upravo on nagovorio da ih uradi.

"Osvojio sam ženu sa dva organa, mozak i jezik. Šarm, duh, ne daš da se neke stvari podrazumevaju, baviš se sa nekim do koga vam je stalo. Ja nisam onaj koji donosi doručak u krevet, pa sutra ona u Urgentnom centru. Svi imaju uspone i padove, ali opstajemo", ispričao je Maca, i dodao da voli što mu žena dobro izgleda:

"Ja sam je sve nagovorio za tetovaže, volim kada moju ženu gledaju, da pola kafane onaniše i misli na nju".

Maci iza sebe ima jedan brak i dva sina, Lava i Fjodora i kako kaže strog je prema njima.