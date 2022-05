ŽENA ZARAĐUJE, MUŽ ODRŽAVA KUĆU, ALI JEDNO ŽELI DA JOJ NAPLATI: Ona mu se nasmejala u lice, a on pita - ko je u pravu?

Muškarac koji ostaje kod kuće da čuva decu i vodi računa o kući dok žena radi, otkrio šta želi da joj naplati!

Izvor: Budimir Jevtic/Shutterstock.com

Daleko je manji broj žena koje ostaju kod kuće kao domaćice, što je nekad bilo uobičajeno. Mnoge od njih danas su zaposlene, a neke zarađuju čak toliko da njihovi muževi ostaju kod kuće da čuvaju decu i brinu o kući.

Jedan od muškaraca koji je zbog ženine dobre plate napustio posao i posvetio se porodici, objavio je anonimnu ispovest na Redditu, koja je izazvala oprečne reakcije.

"Znam da zvuči užasno, ali želim da razmotrite moj slučaj", započeo je priču 29-godišnji muškarac, koji pored kuće brine i o njihove dvoje dece. Pored toga, ponekad, kada ima vremena, radi nešto honorarno.

"Vremenom sam postao zainteresovan za kuvanje. Sa tim hobijem me je upoznala ženina sestra, pa često zajedno spremamo hranu i pazimo decu. Da bismo se zbližili i pomogli jedno drugom, naizmenično kuvamo kod nje ili kod mene, a takođe su sa nama tu i njena i moja deca".

Kako je napisao, njih dvoje su nedavno počeli da spremaju neke "fensi" obroke, a njegova žena je to počela da nosi svojim kolegama na posao. Ona sada želi da on redovno sprema tako nešto, što njemu oduzima i vreme i novac, kako bi ona nosila na posao za svoje kolege.

U svojoj ispovesti, on je istakao da bi zbog toga, pošto mu oduzima dosta vremena, morao da odustane od honorarnog posla, a da to predstavlja i veći trošak. On je zato predložio da, pošto to ne spada u brigu o porodici, ona plaća za tu hranu.

Međutim, žena nije pristala na to i nasmejala mu se u lice kada joj je tražio da plati, pa mu je i napomenula da ionako ona sve plaća.

Žena mu je takođe rekla da, pošto već ona donosi novac kući, i njemu treba da bude prioritet njena karijera.

"Kada sam njenoj sestri narednog dana rekao za to, ioako se nije naljutila, misli da je nenormalno to što želim da naplatim svojoj ženi".

Mišljenja ljudi su bila podeljena, pa su mu neki poručili da ga "žena iskorišćava", "u redu je odneti ponekad na posao, ali da očekuje da stalno spremaš za njih, to je ludost".

"Finansijska nezavisnost je važna. Treba da budeš partner svoje žene, a ne njena posluga", neko je napisao.

"Zabrinjavajuće je to što je odmah odbacila tvoju ideju. Tako se ne razgovara sa nekim koga poštuješ kao partnera", jedan je od komentara, mada je bilo i onih koji su mu poručili da se "zaposli i prestane da iskorišćava ženu".