KADA MUŠKARAC NE VOLI ŽENU, ON RADI OVIH 5 STVARI: Većinu znakova nećete ni primetiti, toliko su TIHI i PODMUKLI

Ovo su znaci da muškarac ne voli ženu, dobro ih proučite!

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

Ako niste sigurni da li partner oseća isto prema vama, ako vam neprestano šalje zbunjujuće signale, čas je divan prema vama, a u sledećem trenutku prilično surov, velika je verovatnoća da ne gaji prema vama emocije kakve očekujete. Psiholozi su otkrili da muškarac koji ne voli svoju partnerku ili suprugu, radi joj ovih pet stvari.

Evo na šta treba da obratite pažnju...

1. Navodi vas da sumnjate u sebe

Najgora stvar koju čovek može da uradi je da vas liši mogućnosti da razumno procenjujete sebe i svoje postupke. Ako vas neko natera da sumnjate u sebe, onda je to siguran znak da vas ne voli.

2. Kontroliše ono što radite

Ako osoba pokušava da kontroliše sve aspekte vašeg života - gde idete, s kim komunicirate, šta nosite, onda ste verovatno u nezdravoj vezi gde ne postoje iskrene emocije.

3. Krivi vas za svoje probleme

Kada okrivljujemo druge za svoje postupke i odluke, ponašamo se detinjasto. Svako je odgovoran za svoje postupke, izbore i dela. Neko ko pokušava da svali teret odgovornosti za svoje greške na vas, zapravo nije odrasla osoba i ona koja je sposobna za zrele emocije.

4. Vidi u vama samo najgore

On primećuje sve vaše nedostatke i neprestano ih spominje. Ovo dovodi do toga da ćete početi da sumnjate u sebe, pojačaće vam komplekse i mislićete da je vas nemoguće voleti, da to ne zaslužujete. Znajte da samo muškarac koji je jako nesiguran u sebe se tako ponaša prema voljenoj osobi, pa se trudi da vam nametne osećaj da vas niko ne bi hteo osim njega.

5. Ismeva vas

Jedno je kada se smejete zajedno, pa čak i nekim vašim propustima, greškama, blamovima... Ali ako vas ove šale povređuju, a on ignoriše vaše emocije, onda niste u vezi sa pravom osobom. Jer, osoba koja vas voli, neće vas namerno povrediti.