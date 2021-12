NJEGOVE BIVŠE SU ME ZVALE, ZALEDILA SAM SE KAD SAM ČULA GDE NOĆU IDE: Divan je prema mojoj ćerki, ali morala sam da znam

Ispovest žene koja je otkrila užasnu istinu o svom partneru.

"Njegove bivše devojke su me kontaktirale i sve su rekle isto - moj dečko ima odvratan fetiš, a to je da ima seks na javnim mestima dok ga drugi gledaju. Očigledno ga uzbuđuje ideja da može da bude uhvaćen", kaže jedna žena u pismu upućenom poznatom psihologu Didri, kolumnistkinji i saradnici tabloida "The Sun".

"On ima 45, ja 39 i zajedno smo devet meseci. Naš odnos je do sada bio sjajan. Veoma je privržen i odličan je očuh mojoj šestogodišnjoj ćerki. Ali, dobila sam više poruka od njegovih bivših devojaka u kojima me upozoravaju da su ga uhvatile da se viđao sa drugim ženama dok su bili zajedno", priča ova žena i dodaje da to nije najgore.

Sve one su ga pratlie preko aplikacija na mobilmom i ustanovile da se "šunja" sa svojim "partnerkama" po sumnjivim lokacijama (napolju), poznatim po tome što na njih dolaze parovi da imaju seks. Zapravo, to su mesta koja posećuju egzibicionisti, osobe koje uzbuđuje ideja da će ih neko videti u "akciji". Drugim rečima, rekle su joj da je njen muškarac egzibicionista koji voli seks na otvorenom.

Dalje žene kažu da, kada su ga suočili sa istinom, rekao je da to zapravo ne smatra prevarom jer nikada nije bilo nikakvih osećanja između njih.

"Nikada nisam bila osoba koja bi 'čačkala' po tuđem telefonu, ali morala sam da znam da li se on isto tako ponaša otkad je sa mnom. Ipak, nisam ništa pronašla u njemu. Šta da radim?", postavila je pitanje ova žena, a evo što joj je psiholog odgovorila:

"Provera nečijeg telefona predstavlja povredu poverenja. Ako nije varao, stalno pregledavanje će samo da uništi vašu vezu. Bilo bi bolje da razgovarate s njim, a instinkt će vam reći da li treba da budete zabrinuti. I budite oprezni, ako je neveran, rizikuje i vaše zdravlje. Činjenica da se ponašao isto u svakoj pređašnjoj vezi, sugeriše da možda ima zavisnost od seksa", objasnila je doktorka.