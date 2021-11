ZBOG 1 STVARI KOJU MI JE ŽENA REKLA U KUPOVINI, ZAHTEVAM DNK TEST: Očajan sam, šta ako beba stvarno NIJE moja?

Ispovest muškarca na Reditu zbog sumnje na očinstvo izazvala lavinu komentara, evo šta mu je žena rekla!

Izvor: Shuttersstock/Nestor Rizhniak

Jedan očajni muškarac požalio se na Reditu da traži DNK test očinstva nakon komentara koji je čuo od svoje supruge u supermarketu.

On je na popularnom forumu napisao čitavu ispovest o njihovoj vezi i braku, i rečenici zbog koje je odlučio da zatraži DNK test da bi utvrdio da li je otac svog deteta!

"Jesam li ja go*nar što želim test očinstva, nakon što mi se žena našalila na taj račun u supermarketu? Zajedno smo tri godine, venčani smo godinu dana i imamo bebu. Ovo je do sada bila najbolja veza u mom životu, sve ide glatko i nema znakova za uzbunu. Naše dete je zdravo i srećno. Blagosloveni smo, u našem životu nema stresa niti anksioznosti", započeo je on.

"Išli smo u supermarket i žena me je zamolila da ne uzmem jedan artikal jer je potencijalno u sebi sadržao BPA, hemikaliju koja može da pređe u hranu i izazove probleme s plodnošću. Ja sam se našalio da svakako nemam problem s tim, jer smo dete dobili iz prve a stalno jedem taj sporni proizvod. A ona je rekla, pa, možda ti nisi otac našeg deteta", napisao je očajni muškarac.

"Za trenutak nisam ni shvatio šta je rekla, ali sam se onda iznervirao i rastužio. Rekao sam joj da se s tim nikada ne bih šalio, da ne shvatam zašto je to rekla. I ućutao sam. Ali kada smo došli do kola, rekao sam joj da želim test očinstva", napisao je on.

Žena mu se, očekivano, pobunila i rekla da ne razume tako ekstremnu reakciju na šalu.

"Rekao sam joj da znam da je ideja sumanuta, ali pošto je ona pokrenula tu temu, nema šanse da je zaboravimo dok ne uradimo test. Imali smo nekoliko rundi svađe, ali je na kraju odustala i pustila me da naručim test. Upravo pretražujem Internet da bih ga kupio", napisao je on.

U komentarima su ljudi podeljeni. Jedni mu pišu da je zaista preterao i da mu se žena samo neukusno našalila, ali drugi ga podržavaju u nameri da testira DNK deteta. Šta biste vi uradili, recite nam u komentarima!