ZABRANJENA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZBOG BUJNOG POPRSJA: "To je diskriminacija, žene sa manjim grudima objavljuju isto!" 

Žena tvrdi da je TikTok diskriminiše zbog ogromnih grudi!

Izvor: Instagram/Screenshot/busty_malone_

Širli Flin ima ogromne grudi, koje vole da ističe na društvenim mrežama fotografišući se u bikinijima ili oskudnoj garderobi. Ona kaže da želi da širi pozitivan stav prema telu, ali se suočava sa poteškoćama, pošto joj je nalog na TikTok nekoliko puta gašen.

Tačnije, za 16 meseci morala je zbog toga da otvara osmi nalog na ovoj društvenoj mreži, a influenserka tvrdi da je u pitanju diskriminacija zbog njenih velikih grudi.

"Ne dodirujem se niti bilo šta slično što bi moglo da bude neprikladno. Volim da objavljujem zabavne stvari na TikToku, niko me ne plaća za te snimke, sve radim samo iz zabave", kaže Širli, čiji profili na Fejsbuku i Instagramu nisu gašeni, za razliku od TikToka.

Ona veruje da to nije fer i smatra da žene koje imaju manje grudi mogu bez problema da objavljuju isto što i ona, ali bez posledica.

"Ljuti me to i čini me besnom, kao da sam se suprotstavila TikToku i pokazala sam fotografije žena sa manjim grudima koje objavljuju isto što i ja. Žene koje nemaju toliko velike grudi i obučene su oskudnije od mene mogu se videti svuda. Čak i kada sam objavljivala snimke u kojima se ne vidi dekolte, i to je zabranjivano. Žalila sam se TikToku i nekoliko puta su ponovo dozvoljavali moje snimke i izvinjavali se za zabranu. Ali onda mi potpuno ugase nalog".

Prema pravilima TikToka, sadržaj koji korisnici objavljuju ne sme da bude eksplicitan, da uključuje seksualne aktivnosti, erotične poljupce, seksualne fetiše, ne sme da se vidi zadnjica, genitalije, ženske bradavice, a ne smeju se upotrebljavati ni eksplicitni izrazi.