PRIJE NEGO ŠTO PRIMITE 3. VAKCINU, : Stručnjaci otkrili i šta da nikako ne uzimate prije buster doze

Kako se pripremiti za vakcinu protiv korone? Stručnjaci otkrili najvažnije pravilo za buster dozu, pomoći će da izbjegnete neželjene efekte vakcine.

Bilo da vam je vakcina pomogla da izbjegnete zarazu ili ste pak preležali kovid, stručnjaci preporučuju da svakako pojačate antitijela trećom, buster dozom. Za one koji su bili inficirani koronom, preporuka je da sačekaju mjesec do tri prije nego što se ponovo vakcinišu, a otkriveno je i od čega to zavisi.