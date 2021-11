PRSATA HRVATICA NA ŽURCI OD 300.000 EURA! Angelika ostavila fudbalera s Kosova, pa završila kod naše starlete!

Anđela Šimac na žurci Soraje Vučelić!

Starleta Soraja Vučelić proslavila je 35. rođendan žurkom u hotelu čiji je zakup platila čak 300.000 eura! Bahanalijama domaće starlete u Turskoj prisustvovale su i Ana Korać i hrvatska ljepotica Anđela Štimac.

Anđela je nedavno završila na naslovnicama regionalnih medija zbog veze sa Lirimom Kastratijem, fudbalskim reprezentativcem tzv. Kosova s kojim je ostala u drugom stanju i riješila da se ne uda za njega.

Sada je slavila sa Sorajom, pa čak i snimila slavljenicu dok naopačke sjedi u fotelji.

Hrvatska influenserka je ranije izjavila da nije planirala da zatrudni tako brzo.

"Bio mi je šok jer u jednu ruku nisam planirala da imam bebu tako brzo, ali kako je vrijeme odmicalo sad pozitivno gledam na to. Lirim? To ne mogu da vam opišem, znači on je i prije nego što sam saznala da sam trudna htio bebu.Razgovarali smo već o tome, ali nikad nismo došli u situaciju i rekli: 'Sad ćemo to'. On je to priželjkivao i kad sam mu rekla, bio je presrećan jer se u tome već pronalazi. Već planira kako će, što će on - već sad ima bebu u rukama", rekla je Hrvatica ranije RTL-u.