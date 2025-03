Kanadska ministarka spoljnih poslova Melani Džoli odbrusila je Donaldu Trampu zbog njegove izjave da je Kanada "postala 51. američka država". Oglasila se i o uvođenju carina na kanadske proizvode u visini od 25 odsto.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uveo carine od 25 odsto Kanadi na sve proizvode koji ulaze u Sjedinjene Američke Države, reagovao je prvo premijer Kanade Džastin Trudo, a nakon njega i ministarka spoljnih poslova Melani Džoli. Ona je za "BBC" komentarisala i Trampovu izjavu da je "Kanada postala 51. američka država".

"Ovo više nije šala. Postoji razlog zašto Kanađani, kada odu na hokejašku utakmicu, prigovaraju američkoj himni... Uvrijeđeni smo, bijesni smo. Na kraju dana, Tramp je taj koji na kraju dana donosi odluku. Nijedan zvaničnik Trampove administracije nas nije kontaktirao u vezi tarifa.

Nismo htjeli ovaj trgovinski rat. Uradili smo sve što je potrebno da obezbijedimo granicu. Ovo je lažni izgovor Trampove administracije", objasnila je ona.

Da podsjetimo, Tramp je još 4. februara najavio uvođenje tarife od 25 odsto za Kanadu i Meksiko. Međutim, primjenu je odložio do utorka 4. marta.

Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" javno iskritikovao kanadskog premijera Džastina Trudoa. Otkrio je o čemu je razgovarao sa njim.

"Džastin Trudo, premijer Kanade, me je pozvao da bismo razgovarali o tarifama. Objasnio sam mu da je veliki broj ljudi preminuo od fentanila koji je došao iz Kanade i Meksika.

Još uvijek me nije ubijedio da to više ne dolazi odatle. Rekao mi je da se stanje poboljšalo, ali sam mu odgovorio da smatram da to nije dovoljno.

Razgovor se završio u prijateljskom tonu. Nije mogao da mi kaže kada će se održati izbori u Kanadi što me je navelo na razmišljanje o tamošnjoj situaciji.

Tada sam shvatio da on koristi ovu situaciju kako bi ostao na vlasti. Srećno Džastin", napisao je Tramp.

Ubrzo se Tramp ponovo oglasio o istoj temi. Opet je udario na Trudoa zbog fentanila.

"Za sve zainteresovane, rekao sam Džastinu Truodu i da je on izazvao probleme koje imamo sa granicama jer je dozvoljen veliki unos fentanila u Sjedinjene Američke Države. Ovakva politika je odgovorna za smrt mnogih ljudi", naveo je američki predsjednik.