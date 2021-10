Mladi fudbaler (22) tzv. Kosova je hteo dete, a Anđela nije još planirala.

Lirim Kastrati (22), doskorašnji fudbaler zagrebačkog Dinama, dospeo je u žižu javnosti tokom pandemije kada je napravio nedozvoljenu žurku na kojoj je bila i njegova devojka Anđela Štimac (25), atraktivna Sinjanka koju su "prozivali" da ima veštačku zadnjicu.

Par je prošao kroz težak period, opstali su i uprkos Kastratijevom transferu u Legiju iz Varšave, a uskoro će dobiti i dete, međutim influenserka to nije planirala.

"Pa moram da budem iskrena moja prva reakcija nije baš bila puna veselija", iznenadila je Anđela.

"Bio mi je šok jer u jednu ruku nisam planirala da imam bebu tako brzo, ali kako je vreme odmicalo sad pozitivno gledam na to. Lirim? To ne mogu da vam opišem, znači on je i pre nego što sam saznala da sam trudna hteo bebu.Razgovarali smo već o tome, ali nikad nismo došli u situaciju i rekli: 'Sad ćemo to'. On je to priželjkivao i kad sam mu rekla, bio je presrećan jer se u tome već pronalazi. Već planira kako će, što će on - već sad ima bebu u rukama", ispričala je Hrvatica za RTL.

Njih dvoje su već duže vreme u vezi, međutim Anđela ne planira da se uda za reprezentativca tzv. Kosova, bar za sada. Najveći problem izgleda predstavlja odnos sa njegovom porodicm iz Kosovske Kamenice.

"On bi hteo, ali iskreno moram reći da nisam za to. Mi već dugo živimo zajedno i smatram da papir neće promeniti ništa, ali možda jednog dana... Sad trenutno ne planiram. Nije mi to ni želja niti prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dete zajedno, živimo zajedno - tako da meni je to zapravo brak", rekla je ona i dodala:

"Lirim je nekako više povezan s mojim roditeljima nego ja s njegovim. Njegovi ne znaju jezik i onda mi je teže da komuniciram s njima. Moji komuniciraju s njim na hrvatskom jer ga je sad stvarno usavršio. Malo ga zezaju padeži"

