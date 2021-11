RODITELJI BI ME SE ODREKLI KAD BI SAZNALI ČIME SE BAVIM: Zaradila je milione, a nude joj bogatstvo samo da pokaže lice!

Devojka koja je postala milionerka zahvaljujući OnlyFansu i dalje skriva svoje lice, ali sve je više ponuda da ga pokaže!

Izvor: Instagram/Screenshot/bambibluehair

Mnoge devojke okreću se prodaji eksplicitnih fotografija i videa na OnlyFans-us jer to vide kao brz način da zarade. Isto je uradila i devojka koja se predstavlja kao "plavokosa Bambi" (Bambi Blue Hair) i na taj način je, kaže, do sada zaradila čak 2,2 miliona funti, ali nikada nije pokazala svoje lice!

Plavokosa Bambi je inače u ranim dvadesetim godinama, a razlog zbog kojeg krije svoje lice na slikama i snimcima je taj što bi je se rodilji odrekli kada bi saznali šta radi.

"Informacije o meni nemaju čak ni moji prijatelji, niti muškarci sa kojima izlazim. Nekada sam radila dosadan kancelarijski posao i zarađivala 100 dolara mesečno. Sada zarađujem oko 250.000 dolara na mesečnom nivou", kaže ova devojka iz Kalifornije.

Ona ističe da su njeni roditelji "veoma konzervativni", zbog čega bi je se, kako tvrdi, odrekli ako bi saznali čime se bavi.

"Oni i dalje misle da radim u kancelariji, a zgodno je to što sada skoro svi rade od kuće, pa im nije čudno što ne idem na posao".

Plavokosa Bambi kaže da je zbog skrivanja svog identiteta bila u neprijatnim situacijama, kada je zamalo bila razotkrivena.

"Prošle nedelje smo imali porodičnu večeru i ja sam usred jela ustala da idem do toaleta, a zapravo sam otišla da bih se dopisivala sa fanom. To je takav posao, morate uvek da budete dostupni. Jednom sam otišla na venčanje svoje prijateljice i shvatila da jedan od svatova meni plaća za slike, međutim nije me prepoznao pošto krijem lice. Svakog dana sam u strahu da će me neko otkriti, a fanovi mi nude ogromne sume da im otkrijem lice. Međutim, za sada odolevam", ispričala je ova devojka.

Ona dodaje da dobija dosta ponuda da otkrije lice, pa joj je tako jedan muškarac za to ponudio 5.000 dolara, a drugi let do Italije prvom klasom.

"Za sada odolevam, a videćemo šta će biti u budućnosti", kaže ona.