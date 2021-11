BILA SAM PIJANDURA KOJA ŽIVI OD SOCIJALNE POMOĆI, A SADA IMAM MILIONE: Mama otkrila kako je zgrnula BOGATSTVO

Ova žena, koja je imala veoma problematilčnu prošlost, otkrila je kako se obogatila

Opijanje alkoholom šest noći nedeljno i raskošne žurke na brodu - delovalo je da je Nor Hibert pronašla posao iz snova. Međutim, ova Britanka nije ni bila svesna da je sve to odavanje porocima bilo samo način da potisne da je duboko nesrećna.

Nor je provela šest godina radeći kao organizator i menadžer jednog kluba, ali je noćni život uzeo danak - konstantno je imala lupanje srca, ekstremnu anksioznost i nesanicu. A onda je odlučila da okrene novi list. Od žene koja je živela od dečjeg dodatka u vrednosti od 138 funti (19.000 dinara) nedeljno, postala je milionerka.

Ova mama koja živi u Roterhamu, prisetila se mračnog perioda u životu koji su obeležili poroci i pregršt mentalnih tegoba. Danas je potpuno druga osoba - poseduje tri kuće i "teška" je više od dva miliona funti. Ona je objavila knjigu po nazivu "Živiš samo jednom" u kojoj je otkrila kako je koristila "moć misli" da pokrene uspešan posao sa uljem za bradu i kasnije postane lajf kouč, odnosno transformacioni trener.

"Kao što to mnogi ljudi rade u svojim ranim dvadesetim, eksperimentisala sam sa drogom i alkoholom, ali to me je stvarno uništilo. Sve je to bio način da pobegnem od stvarnosti, jer nisam bila srećna u svom stvarnom životu. Sve to je imalo užasne posledice na moje telo", priča ova Britanka.

"Imala sam lupanje srca, najstrašniju anksioznost, nekontrolisane grčeve u nogama, osećala sam se gore nego ikada. Nisam imala kontrolu nad svojim životom i sada shvatam da je sve loše što mi se dogodilo rezultat onoga što sam mislila i zato što sam verovala da se život urotio protiv mene", kaže Nor.

Ova žena kaže da je preko noći odlučila da preokrene život naopačke i iz potpuno drugog ugla sagleda svoju situaciju. To ne samo da joj je donelo mir, već je i podstaklo da se upusti u biznis sa prodajom ulja za negovanje brade, koji će se ispostaviti kao veoma isplativ.

"Bio sam žrtva sopstvenog života i iskustava, ali sada shvatam da imam kontrolu nad kreiranjem svog života, onoga što se dešava sa mnom i mojom budućnošću. Zaradila sam više od dva miliona funti, što je veoma čudno izgovoriti naglas."

Norine poteškoće su počele su kada je bila još devojčica i trpela maltretiranje u školi. Osećala se kao uljez, a situacija se dalje pogoršala kada ju je u 16. godini ostavio dečko. Počela je da izlazi sa 5 godina starijim muškarcem. Tokom njihove veze, on je postajao sve posesivniji i u jednom trenutku ju je polio kriglom piva jer je tvrdio da "flertuje" sa drugim muškarcem.

Na Univerzitetu u Kardifu mučila se da diplomira na psihologiji, a izlaz je pronašla u opijanju i uzimanju droga pre nego što je odlučila da pobegne od svega i zaposli se kao menadžer kluba.

"Dvadesete sam provela opijajući se šotovima alkohola i 'daveći' se u kokainu, pokušavajući da pronađem sebe... Bila sam obeshrabrena i nisam imala pojma šta želim od života. Jedne noći sam se osećala uznemireno nakon svađe sa nekim, pa sam odlučila da uzmem tablete za spavanje. Ali, popila sam dosta alkohola", kaže Nor i dadaje da se osećala beznadežno, bez ikakvog cilja u životu. To se nastavilo i dok je radila u klubu - preterevianje u alkoholu je kulminiralo.

Godine 2010. Nor je upoznala svog budućeg muža Ričarda, koji je bio jedan od njenih gostiju. Ostala je u drugom stanju i na kraju se vratila u Veliku Britaniju. Nakon što je rodila prvu ćerku, bila je prinuđena da radi 40 sati nedeljno i sve to balansira sa postdiplomskim sudijama i novorođenčeto u kući. Živeli su siromašno, praktično od dečjeg dodatka u vrednosti od 138 funti koji su dobijali vake nedelje.

Kada je 2012. bila u 31. nedelji trudnoće sa drugim od svoje četvoro dece, Nor je dobila zabrinjavajuće lekarske prognoze. Zbog stresnog načina života morali su da je porode ranije.

"Sedela sam u bolničkom krevetu i rekla svojoj bebi: 'Molim te, ostani unutra, a ja ću usporiti i dati otkaz na poslu i smisliti način da budem kod kuće sa tobom, jer ovo ne funkcioniše za mene'."

I zaista, situacija se popravila i nije bilo potrebe za prevremenim porođajem. Napustila je bolnicu i sutradan dala otkaz.

"Nešto se u meni samo pomerilo, kao da se u mom mozgu isključio mali prekidač, i to je bio početak moje transformacije."

Nur je razvila niz proizvoda od ulja za bradu, koji su predstavljeni u prestižnim magazinima "GQ" i "Tatler", i zaradila nešto više od 100.000 funti od prodaje već u prvoj godini.

Posao je nastavio da cveta i Nor sada na bankovnom računu ima više od dva miliona funti,bavi se i lajf koučingom, a o svojoj transformaciji i tome kako je život preokrenula rado govori.