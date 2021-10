DETALJNI KINESKI HOROSKOP ZA NOVEMBAR: 4 znaka su pod srećnom zvijezdom, ali ostalima stižu PROBLEMI, svađe i gubici!

Kineski horoskop za novembar samo za četiri znaka predviđa da će "cvjetati ruže", ostali moraju da se pričuvaju problema!

Izvor: YouTube/Made in Zhōngguó

Šta vam donosi mjesec novembar po kineskom horoskopu? Biće uspona i padova, a samo četiri znaka biće uspješnija nego ikada, jer su zvijezde potpuno na njihovoj strani i donose im novac, ljubav i nova prijateljstva. To su Bivo, Zec, Majmun i Divlja svinja, pročitajte detaljni kineski horoskop za svaki znak!

Pacov

Na poslu će biti dosta problema, ali vi nećete biti direktni uzrok. Ipak, na vama će biti da ih rješavate. Dobro se pazite ljudi s kojima radite, neko od njih je možda ljubomoran na vas. Moguće je da će vas svi ti nedovršeni zadaci i stres pomalo usporiti i oneraspoložiti, ali budite pozitivni, sve će se to riješiti.

Za novac nije odličan mjesec, pa je bolje da prištedite. Novembar vam u ljubavi ne donosi ništa novo, ako ste u vezi, sve će ići glatko, ako niste, osobe koje upoznajete u novembru nisu vrijedne vaše dugoročne pažnje.

Bivo

Za Bivola je ovo odličan mjesec! Investicije koje ste napravili će se konačno višestruko vratiti, i na kraju novembra ćete "plivati" u novcu! Moguće je da ćete započeti nekakvo usavršavanje svojih vještina, koje može da vam se isplati u vidu unapređenja ili čak ponude za bolji posao. Ali pazite, planirajte šta ćete s novcem jer će decembar biti prepun troškova. Ako niste u vezi, sredina novembra je trenutak kada možete da upoznate zanimljivu novu osobu. Da li će vam odgovarati? Pročitajte ko su najgori parovi horoskopa!

Tigar

Pazite na zdravlje jer ste umorni i pomalo bez energije, ne smijete da dozvolite da vas u ovom mjesecu obori neka prehlada ili slično jer ćete je teško podnijeti. Nije dobar mjesec za rizikovanje s novcem, budite oprezni i sačekajte decembar. Kada je posao u pitanju, biće gužve, ali oslonite se na savjete starije osobe s kojom radite, biće vam dragocjeni!

Zec

Odličan mjesec za Zečeve koji nisu u vezi! Biće prosto neodoljivi suprotnom polu i moguće je da će započeti avanturu koja može da preraste u ozbiljnu ljubav. Zečevi koji jesu u vezi uživaju u romantici i malim znacima pažnje koji ih dodiruju pravo u srce.

Na poslu će biti izazova i stresa, pa pripazite i na to kako se osjećate, moguće je da ćete biti umorni i nervozni.

Zmaj

Zvijezde nisu na vašoj strani kada su pare u pitanju, pa nije dobar mjesec za veće kupovine. Ali u ljubavi, sve cvjeta! Imate mnogo samopouzdanja zbog čega ćete se odvažiti na jedan hrabri korak kada je ljubav u pitanju. Na poslu problem za problemom, ali isplivaćete, ne dozvolite da vas dotuče nesposobnost drugih ljudi. Porodični i prijateljski odnosi su u fokusu ovog mjeseca, moguće je da će se razriješiti neki problem koji vas muči mjesecima unazad.

Zmija

Novembar je odličan za mlađe Zmije, jer im donosi uspjeh i napredak u karijeri. Ako planirate selidbu, novembar je trenutak kada su zvijezde na vašoj strani ukoliko tražite stan. Pripazite na ishranu jer su mogući problemi sa stomakom, ali zato dajte sebi oduška i isplanirajte makar vikend van grada, prijaće vam da se isključite iz svega. U ljubavi su mogući veliki nesporazumi, bilo da ste dugo u braku ili kratko u vezi.

Konj

Loš mjesec za ovaj znak kineskog horoskopa, nikako nemojte donositi velike i važne odluke. Odnosi s ljudima su zategnuti na svim poljima, kao da niko ne razumije šta govorite i šta želite, zbog čega ne možete da nađete zajednički jezik ni s ljudima s kojima se inače lijepo slažete. To će se odraziti na posao, ali i na ljubav. Tek u poslednjoj nedjelji novembra, sve će se izgladiti i moći ćete ponovo da "dišete".

Ovca

Nije dobar mjesec za ljubav i odnose s drugim ljudima, naročito s porodicom. Kao da vi želite jedno, a svi oko vas nešto drugo, i to se vidi. Očekujte razgovore koji se ne završavaju onako kako ste zamislili, iznenadne "napade" iz okoline, ali sve će to potrajati samo tokom prve polovine mjeseca. Važno je da ne dozvolite da vas to previše optereti i da se opustite kad god možete. Drugi ljudi će zaboraviti na vaše nesuglasice, a vi ne bi trebalo da noću ležite budni i razmišljate o njima.

Majmun

Sjajan mjesec za vas, posebno kada su u pitanju ljubav i novac! Na romantičnom planu, odnosi s partnerom su odlični, sve puca od ljubavi i harmonije. Finansije su vam takođe besprekorne, moguće je da ćete preduzeti i mali rizik koji će vam se lijepo isplatiti. Zdravlje je takođe dobro, ali pripazite šta jedete, moguć je mali višak kilograma koji će vas nervirati, pa se krećite više.

Pijetao

Mjesec pun uspona i padova za vaš znak. Na poslu ćete morati vrlo naporno da radite da biste ostvarili rezultate i istakli se pred kraj godine. Želite bolje uslove, ali osjećate da nije trenutak da ih tražite. Zapnite u novembru i pokažite šta sve možete! U ljubavi, mogući su nesporazumi ali je takođe moguće da ćete ih vi uzrokovati nečim što ste izgovorili u nepažnji.

Pas

Problemi u ljubavi za vaš znak obilježiće novembar. Djelovaće vam kao da izlaza nema, ali zvijezde kažu da je sada trenutak za raščišćavanje odnosa koji se već dugo "kuvaju" i opterećuju vas. Mogući su čak i raskidi parova koji nisu dugo u vezi jer će njihove razlike tokom ovog mjeseca doći do izražaja u potpunosti. Nerviraćete se, ali ćete krajem mjeseca shvatiti da ste zapravo uradili najbolju stvar za sebe, pa nemojte da klonete, dolaze bolje stvari! Na poslu neće biti previše stresa, ali ni timskog rada - šta god da ste zamislili, moraćete da ostvarite sami.

Divlja svinja

Najbolji mjesec godine za ovaj znak! Zvijezde kažu da će finansije biti odlične, uspjeh prepoznat, a ljubav jača nego ikada. Interesantno je da je ovo mjesec novih odnosa za sve pripadnike ovog znaka, bili oni u vezi ili ne. Novi ljudi ulaze u vaš život i ostaće u njemu dugo, bilo kao novi partneri ili prijatelji za cio život.