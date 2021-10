SEKSI MAMA ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE: Prozivaju je zbog ponašanja, ona poručuje - ja sam ponosna MILF! (FOTO, VIDEO)

Mlada majka koju često kritikuju zbog ponašanja zapalila mreže seksi snimcima!

Kada žene postanu majke, svi okolo imaju neka očekivanja od njih, zamisli o tome kako bi trebalo da se ponašaju, šta da rade... Međutim, Mikajla Jang ima potpuno drugi stav!

Naime, ova mlada mama ima samo 21 godinu, a postala je popularna na društvenim mrežama kada je ponosno prihvatila to što je "milf".

U videu koji ima više od pet miliona pregleda, ona je pozirala u bikiniju leopard printa, u kojem je poručila: "I zapamtite, ako postanete mlada mama i imate velike grudi, i vi možete da izgledate kao ja – milf".

Ovaj popularni video doneo joj je veliki broj pratilaca na TikToku, ali i kritikama u kojima joj poručuju da bi trebalo "malo da smanji doživljaj pošto je sada majka".

Ona je kao odgovor na to objavila video u kojem je poručila da "radi šta želi". Pevušeći reči pesme "I bounce to the beat of my own drum", poručila je da joj ljudi često govore da ne treba objavljuje seksi snimke pošto je majka, ali da nju ti komentari ne zanimaju.

Inače, Mikajla je rodila dete kada je imala 19 godina i bila je u tom trenutku verena za svog dečka. Međutim, kasnije su se rastavili, tako da do venčanja nije ni došlo.

"Ne, nije me prevario, niko nije varao. Jednostavno nismo bili kompatibilni i to je sve što ću reći".

U međuvremenu je pronašla novog dečka, koji se često pojavljuje na njenim fotkama i videima na društvenim mrežama.