ZBOG 1 GREŠKE NAMIRNICE IZGUBE 40% VITAMINA U ROKU OD POLA SATA: Ako ovo radite kada kuvate, bolje da ste bacili hranu

Ovo je ubedljivo najgori način pripreme hrane, "ubija" sve što je zdravo u namirnicama.

Izvor: YouTube/Screenshot/DaveHax

Prilikom kuvanja većina domaćica pravi greške a da toga i nije svesna, a koje zapravo lišavaju namirnice svega onog što je u njima zdravo.

Pa tako u nameri da ubrzaju proces pripreme, zamrznuto meso potapaju u vrelu vodu, zbog čega ova namirnica gubi prirodne sokove i zajedno sa njima korisne materije... Zamrznuto meso se odmrzava na sobnoj temperaturi ili čak u frižider, ako ne žurite.

Najviše vitamina u voću i povrću se nalazi na njihovoj kori, a kako se danas koriste razne hemikaljije koje ubrzavaju njihov rast, ovaj deo se obično uklanja iz zdravstvenih razloga.

Tu je druga greška koju mnogi prave. Većina će oljuštiti krompir satima pre nego što će pristupiti kuvanju, a kako ne bi promenio boju, potopićega u vodu. Ovu i njoj slične namirnice je najbolje oguliti ili očistiti neposredno pre termičke obrade, jer se vitamini brzo uništavaju kada je ono oljušteno i iseckano. Oguljeni krompir potpoljen u vodu gubi i do 40 odsto svoje prvobitne količine vitamina C i to za svega pola sata.

Ipak, ovo pravilo ne važi za sve namirnice. Pirinač, heljdu i neke druge žitarice, kao i grašak, pasulj i sočivo treba ostaviti u hladnoj vodi da odstoji dva do tri sata, to će smanjiti gubitak hranljivih materija.