LJUDI ŠOKIRANI CENAMA U RESTORANU POZNATOG TURSKOG KUVARA: "Moram da vidim porciju baklave koja toliko košta..."

Turski Kuvar koji je na društvenim mrežama poznat pod imenom Salt Bae otvorio restoran u Londonu, ljudi šokirani cenama!

Nusret Gokče, koji je poznatiji pod imenom Salt Bae, turski je mesar i kuvar koji je postao popularan, verovali ili ne, samo zbog načina na koji začinjava meso. Nakon što iseče biftek, on ga soli tako što ruku savije u laktu, pa so pada niz čitavu njegovu podlatkicu, sve do mesa.