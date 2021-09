IMA 34 GODINE I VEĆ JE POSTALA BAKA: Kada šetam unuka, svi misle da mi je sin! (FOTO)

Mlada žena koja je u 34. godini postala baka ispričala svoju životnu priču!

Rouzi Morant iz Edinburga ima 34 godine, 19-godišnju ćerku i jednogodišnjeg unuka.

Iako kaže da je oduvek znala da postoji šansa da mlada postane baka, jer je mlada i rodila dete, nije očekivala da će imati samo 34 godine.

"Kad šetam unuka, misle da sam mu mama. Još se ne osećam spremnom da me se zove 'baka'", priznaje Rouzi, dodajući da joj nije bilo svejedno kada je saznala da joj je ćerka trudna.

"Znala sam da ću biti mlađa od većine baka i deka, ali nisam očekivala da će se desiti tako brzo. Ne želim da me zovu baka. Ipak, iako je situacija šokantna, drago mi je što sam dobila unuka i što mogu da pomognem svojoj ćerki".

Mlada baka je inače imala samo 16 godina kada je rodila svoju ćerku Morgan (19), a pored nje ima i sina Logana (10).

"Kad sam saznala da sam trudna, to je bio veliki šok. Bila sam u nevolji. U tom trenuku sam išla u školu, nisam imala posao. Imala sam vrlo malu podršku porodice. Veza s Morganinim ocem bila je na klimavim nogama, a završila se ubrzo, pre nego što sam i saznala za trudnoću. To me nije sprečilo da zadržim dete i da je sama odgajam".

Ova mlada baka kaže da je veoma bliska sa svojom ćerkom.

"Više smo kao sestre nego kao majka i ćerka. Učila sam je da ne pravi istu grešku kao ja. Kad mi je rekla da je trudna, bilo mi je teško jer znam kakva je to borba. Ne želim da se muči kao ja i pomoći ću joj oko bebe koliko god mogu", zaključuje.