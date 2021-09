SVI UNOSIMO MNOGO VIŠE ŠEĆERA NEGO ŠTO MISLIMO, ČAK I NA DIJETI: Doktorka precizno objasnila koja količina je "bezbedna"

Endokrinolog i nutricionistkinja je objasnila koja dnevna količina šećera ne šteti zdravlju.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Endokrinolog-nutricionista Tatjana Bočarova otkrila je koliko šećera, odnosno slatkiša možete da pojedete dnevno, a da ne ugrozite zdravlje.

"25-50 grama šećera je dnevna količina šećera za odraslu osobu. Ovo je preporuka SZO. Cifra ne uključuje samo granulirani šećer, koji stavljamo u čaj, već i sve deserte i hranu sa skrivenim šećerom: kečape, soseve, konzervisano povrće, musli, žitarice za doručak, nemasne mlečne proizvode...", objasnila je doktorka.

Po njenim rečima, 25 grama je otprilike pet do šest kašika šećera.

"Ako ovih 25 grama podelite na ceo dan i zamislite da ste u čaj stavili dve ili tri kašike šećera, dodajte još 50 grama mlečne čokolade ili limenku gaziranog pića od 0,3 l ili dve prezrele banane, i dobili ste otprilike dozu koja je ’bezbedna’."

Dodala je da u slučaju da se pojede više slatkiša, broj kalorija iz takve hrane ne bi trebalo da pređe 10 odsto ukupnog unosa kalorija u dnevnoj ishrani. U suprotnom, povećava se rizik od prekomerne težine i dijabetesa tipa 2.

Prema rečima Tatjane Bočarove, dozvoljena dnevna količina šećera za decu je mnogo manja - do tri kašike za one mlađe od 10 godina. Do treće godine, dete može da konzumira šećer samo iz svežeg i suvog voća i povrća.