SPONZORUŠA NA MUKAMA, HOĆE DA TUŽI BIVŠEG DEČKA: Kupio mi je kola, plaćao odmore, pa me ostavio na cedilu!

Žena kojoj je bivši dečko, dok su bili u vezi, finansirao "život na visokoj nozi", sada želi da ga tuži jer to više ne radi!

Normalno je da partneri dele sve, između ostalog i novac, mada je to često tema oko koje se sukobljavaju mišljenja. Jedna žena, nenaviknuta na luksuz, nakon veze sa bogatašem želi da ga tuži jer više neće da joj daje novac!

Ona je na društvenim mrežama pitala ljude za savet i mišljenje da li ima osnova da tuži svog bivšeg muža, koji ignoriše njene pozive u kojima želi da mu traži novac.

"Poboljšao mi je život. Nisam mu to tražila, bio je zaljubljen. Preselio me u lep kraj, luksuzno opremio kuću, kupio mi Audi Q5, plaćao je odmore meni i mojim drugaricama. Jasno je da je bogat, ali ja nisam tražila ništa od ovoga. Sve je to sam radio".

Međutim, tri godine kasnije, par se razišao, ali su ostali u kontaktu, sve dok ona nije došla da mu traži novac.

"Vreme je da obnovim osiguranje za automobil, a on mi nije odgovarao na poruke. Ranije mi je plaćao kiriju kvartalno. Kada je došlo vreme da platim stanarinu, ignorisao je moje pozive. Ukratko, ostavio me na cedilu", požalila se ona.

"Problem je što nikada nisam tražila da budem u ovakvoj situaciji. Moj društveni krug se promenio, život mi se promenio, moj stav se promenio i svi oko mene mi govore da prodam kola ili nameštaj i preselim se u stan u kojem sam živela. Ovo je kao zlostavljanje. Zašto treba da patim jer me je voleo bogataš? Imam posao, prodajem cipele i torbe... ali nemam dovoljno da platim račune", dodala je žena.

Nakon toga je ljude upitala da li ima osnova da tuži svog bivšeg dečka, a njena objava je postala hit čim je objavljena na Redditu, gde su joj ljudi poručili da je "smešna".

"Za šta bi ga uopšte tužila, za to što joj je davao previše novca?", "Prodaj svoja s*anja i prestani da kukaš", "Nađi posao, živi skromnije, živi onako kako možeš. To je njegov novac, ne tvoj, da ga tužiš?!", pisali su joj ljudi...