ZGODNA MARINA JE TRN U OKU MNOGIMA: "Majka 3 djece da objavljuje takve slike?" Ovdje ljudi svašta pitaju! (FOTO)

Zgodna crnogorska snajka porijeklom iz Kazahstana zvijezda je društvenih mreža, a mnogima i trn u oku – zar majka troje djece tako da se fotografiše?!

Izvor: Instagram/Screenshot/dovgalsimovic

Marina Dovgal-Simović (36) je iz Kazahstana, a svoju porodicu zasnovala je u Crnoj Gori, tačnije na Cetinju. Ovoliku popularnost na Instagramu, kaže, nije očekivala, a ima brojnih komentara koji je povrjeđuju.

"Nisam očekivala da ću imati ovoliko pratilaca, komenatara. Mnogi su me zvali i pitali 'gdje si se slikala, kako si dobila takvu formu, gdje si uzela takvu sjekiru'. Godinu dana sam na Instagramu. Od kada sam počela da se bavim sportom, napravila sam Instagram da bih dobila klijente. Komentari se kreću od pohvala do onih zlobnih – 'kako te nije sramota da izbaciš takve slike? Majka si troje djece...’", ispričala je za "Eksploziv".

Ona i njen suprug Velibor su se upoznali preko Facebooka, kada je živela u Kazahstanu i radila u banci: "Voljela sam da putujem, zanimalo me Jadransko more. Došla sam ovdje, on je odmah htio odmah da me oženi. Upoznala sam mu rodbinu, a moja majka je rekla da sama odlučim", prisjetila se.

Njen muž kaže da se ne obazire na zlobne komentare.

"Ljudi mnogo brbljaju, pričaju. Navikao sam. Imam dobru ženu, divnu porodicu, tako da to gledamo kao posao i ništa drugo", rekao je Marinin suprug.

Marina se nedavno na Instagramu osvrnula i na jedan od najčešćih komentara koji glasi: "Svaka Ruskinja koja finansijski propadne dođe u Crnu Goru da bude influenserka ili blogerka".

"Nisam znala da u takvoj dobrodušnoj Crnoj Gori ima ljudi kojima smetaju Rusi".

"Pravdati se i objašnjavati neću što ja radim tri posla. Čak i da sjedim na Instagramu 24 časa to nije vaš problem! Izgleda da ste baš zauzeti na poslu, i uspijevate da pratite ruske djevojke, čime se bave i kako zarađuju. Uvažavam ljude koji gledaju svoja posla, svoju porodicu, svoj život. A zalaziti u bilo čiju ogradu, novčanik, skupljati spletke i bajke, to je posao slabih", poručila im je zgodna Marina.

Ona je u našu zemlju došla prije 11 godina i kaže je da je u početku bilo teško.

"Druga država, drugi ljudi, mentalitet. Ovdje su ljudi prijatni, ali vole da pituju 'gdje radiš, za koga si udata, kolika ti je plata'. Ja ne znam kako to... Ne volim lične stvari da pričam, pa mi je sve to čudno".

Posle porođaja riješila je da počne da vježba i došla je na ideju da zamijeni diplomu ekonomskog fakulteta profesijom fitnes trenera.

"Tražila sam i našla sam u teretanu u gradu. Muž se u početku nije slagao. Dolazim tri puta nedjeljno, dolazila bih još, ali mišići moraju da odmaraju".

Marina i članovi njene porodice su vegetarijanci i nekad pravi tri ručka - za sebe boršč, za muža krompir, a za djecu kombinovana jela.