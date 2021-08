NAIVNO JE DALA BROJ KONOBARU, NI SLUTILA NIJE ŠTA NAMERAVA: Svi na mrežama preplašeni – lako može i vama da se desi

Istinita priča koja je osvanila na društvenim mrežama preplašila je sve. U potrazi za poslom, devojka je ostavila broj konobaru, ne sluteći da mu je namera da je prati preko telefona.

Prednosti pametnih telefona su brojne, ali istovremeno nas stručnjaci neprestano upozoravaju da pripazimo šta sve čuvamo u njuma, koje opcije smo uključili i koje lozinke sačuvali, jer postoji veliki rizik da dođu u posed ljudi koji ne bi trebalo da imaju takve informacije o nama.

Jedan takav slučaj zabeležen je nedavno u Americi, a "žrtva" je devojka koja je samo tražila posao u kafiću. Ono što je trebalo da bude lep prijateljski gest pretvorilo se u jezivo iskustvo...

Ova devojka je svoje iskustvo opisala do detalja i objavila na društvenoj mreži Redit, a ovo jasno ugrožavanje privatnosti uzbunilo je i prestravilo mnoge na mrežama.

"Prošle nedelje sam se bacila na traženje posla u centru grada. Između ostalog, išla sam na razgovor u jedan kafić gde sam pored menadžera pričala i sa vrlo brbljivim i prijateljski nastrojenim konobarom. Ponudio mi je svoj broj, za slučaj da me interesuje još nešto u vezi sa eventualnim poslom. Htela sam da budem fina pa sam uzela telefon da upišem, međutim, on mi je pružio svoj telefon da ja unesem svoj broj. Kako mi je bilo neprijatno da odbijem, ipak sam pristala. Odmah me je pozvao - pretpostavljam da proveri da li sam mu dala pravi broj. U svakom slučaju, pozdravila sam se i otišla. U toku dana mi je poslao da mu je drago što smo se upoznali, ja sam rekla 'hvala' i ignorisala dalju komunikaciju. Na kraju sam rešila da šta god da bude potražim drugi posao jer ne želim da radim sa njim", kaže ova devojka, ali tu nije kraj priče.

"Nedelju dana kasnije, opet sam se našla u centru grada drugim poslom, kada mi je stigla poruka od konobara. Pitao me je da odemo na piće to veče. Odmah sam proverila njegov kontakt u svom imeniku i shvatila da je moja lokacija sve vreme 'šerovana' na njegovom telefonu. Zato je i pozvao kad je video da sam u blizini. Ne samo to, nego zna i gde živim. Zgrožena sam i nikad više neću misliti da dugujem bilo kakvu pristojnost muškarcu", kaže ova žena.

Njena objava podstakla je i druge da podele svoja neprijatna iskustva, a svi su se složili da treba biti veoma oprezan u ovakvim situacijama i dobro promisliti pre nego što nekome date telefon.