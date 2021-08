KAKAV KAVALJER, SVAKA BI GA MAJKA ZA ZETA: Hit fotka zbog koje i muškarci i žene umiru od smeha - 'Ajde to malo brže

Fotografija jednog para na letovanju u Dalmaciji nasmejala je sve do suza, morate da je pogledate!

Izvor: Facebook/Dnevna doza prosječnog Dalmatinca

Na Fejsbuk stranici "Dnevna doza prosečnog Dalmatinca" osvanula je hit fotografija sa hrvatskog primorja koja je izazvala urnebesne reakcije korisnika ove društvene mreže.

Na fotografiji se vidi par na dasci za veslanje, a ništa ne bi bilo čudno da žena ne vesla, dok se njen partner izležava "sve u 16" i odmara.

"Brže to malo. Romantika", stoji u opisu ove hit slike.

I ako ste mislili da je ova fotografija razbesnela žene, varate se. I muškarci i žene umiru od mseha, a duhovitih komentara na nesvakidašnji prizor nije nedostajalo...

"Kakav kavaljer, svaka bi ga majka poželela za zeta", napisala je jedna korisnica ove mreže dok su drugi najšečće komentarisali "kakav romantičar".

Uverite se i samo koliko je zaista "romantično"...

A bilo je i onih koji su ponudili "logično" objašnjenje za ovaj scenario.

"To je sasvim ok. Pa to nam je nasleđe od naših starih. Ako nije bilo magarca, žena je na leđima nosila breme sa teretom. A muški je išao ispred ili iza bez tereta da se ne bi preturila", napisao je duhovito jedan korisnik ove mreže, dok je jedna dama imala drugačije objašnjenje.

"Ma to on nju testira za brak, ako mala zavesla do kraja - onda je prava", napisala je u komentaru uz fotografiju koja je za kratko vreme prikupila nekoliko hiljada lajkova.