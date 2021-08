ŽENA MORA DA ZNA DA KUVA: Jelena Đoković iznenadila porukom na Instagramu, a onda dala BRUTALAN odgovor! (FOTO)

Neobična objava Jelene Đoković na Instagramu o stvarima koje nam odmalena usađuju, privukla je veliku pažnju!

Izvor: K1 televizija/screenshot

Jelena Đoković nije samo žena najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića, već i žena koja mnogo polaže na obrazovanje, lični napredak, pa se tako trudi da i na društvenim mrežama podeli neke korisne savete, poruke, citate...

Ovog puta je na svom Instagramu podelila veoma interesantan sadržaj, a reč je o stvarima kojima nas uče od malih nogu, a veoma su stereotipne. Tako se na našim prostorima podrazumeva da bi žena trebalo da zna da kuva i da je ona ta koja treba da sprema za svog partnera, dok muškarac nema šta da traži u kuhinji.

"Žena mora da zna da kuva", podelila je Jelena poruku, ali i dodala: "Kakvo programiranje imamo od ranih dana".

"Moraš uvek bar nešto da mu spremiš", glasi druga poruka koju je podelila, a uz to dodala: "Zar ne? To je put do njegovog srca".

"Ja sam u tvojim godinama znala sve da kuvam", rečenica je koju mnoge devojke čuju od svojih majki ili baka, a Jelena na to kaže: "I šta ćemo sad?".

Ona je prokomentarisala i da je tema veoma zanimljiva za diskusiju jer "udara u sam centar svega onog što smo naučili kao klinci".

Na njene objave, stigao je i jedan komentar na koji je Jelena imala brutalan i vrlo direktan odgovor.

"I šta je u tome loše? Osim ako on ne čini ništa za nju. Ne verujem da bilo ko želi da odgoji devojčicu a da je ne nauči da kuva. Valjda je to prirodno i normalno, a kad se i sinu pokaže i on nauči, e onda je to džekot".

Žena najboljeg tenisera sveta, koja je uzor mnogim devojčicama, pokušala je da da kratak odgovor:

"Svako živo biće mora da jede, bez obzira na pol i uzrast. Što pre naučimo kako da se hranimo, bez obzira na pol, to smo sposobniji. A ne manje ili više žensko", zaključila je Jelena.