U AVIONU NI SLUČAJNO NE NOSITE ŠORTS: Stjuard sve otkrio, a kad čujete razlog, ZGADIĆE vam se! (VIDEO)

Stjuard otkrio pet stvari koje nikada ne treba da radite u avionu, između ostalog, i da nikako ne treba da nosite šorts, a razlog je odvratan!

Putovanja avionom nešto su češća u letnjim mesecima, jer tada veći broj ljudi putuje do letovališta upravo na ovaj način. Takođe u letnjem periodu su ogromne šanse da ćete na let avionom obući šorts ili recimo kraću haljinu, suknju, a prema rečima stjuarda Tomija Simata, to nije baš pametno!.