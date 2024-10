Na šta obratiti pažnju da vam ne bi stigla "loša roba" sa Temu-a: 2 stvari na aplikaciji su ključne

Evo na šta treba da pazite da se ne biste sjutra kajali kada vam stigne oštećena ili nekvalitetna roba sa Temu aplikacije.

Kineska digitalna prodavnica agresivno se bori na domaćem tržištu, a mada su cijene vrlo primamljive, preporučljiva je zdrava doza opreza.

Temu je lansiran 2022. godine, kako na svojoj stranici navodi – u Bostonu, u američkoj saveznoj državi Masačusets. To je tačno, ali riječ je o kompaniji u vlasništvu kineskog PDD Holdingsa, koji je kasnije svoje sjedište preselio u Irsku. I tu već dobijate odgovor na neka od pitanja.

Kako je moguće da je sve tako jeftino?

Roba koju naručujete preko Temua stiže uglavnom iz Kine i drugih proizvodnih sedišta u Aziji – zapravo, ogromnih 100.000 prodavaca koje ćete naći na toj platformi je sa sjedištem u Kini (što potvrđuje Marketplace Pulse). Temu po tome nije jedinstven, brojne poznate kompanije nabavljaju proizvode ili ih proizvode u jeftinijim zemljama. Paketi su se zato od starta čekali od nekoliko dana do čak nekoliko nedelja.

U poslednje vrijeme, doduše, došlo je do promjene u prodajnoj strategiji, pa se neki proizvodi označavaju kao lokalni i šalju iz zemlje u kojoj se nalazite pa brže stignu. Ali, ne dajte se zavarati – i dalje je riječ o robi iz inostranstva, samo je Temu pronašao način da pravi i održava zalihe na više tržišta, piše Make Use Of.

Osim što su mnogi tehnološki proizvodi na platformi proizvedeni u državama s nižim troškovima proizvodnje, Temu uklanja posrednike između proizvođača i kupaca, što eliminiše dodatne troškove kao što su troškovi maloprodaje i distribucijske naknade.

Na pojedinim tržištima koriste i propise koji omogućavaju uvoz robe do određene vrednosti bez carine i poreza, a pomaže i to što ne nude skupe marke poput Applea ili Microsofta. Umesto toga, prodavci na Temu nude pristupačne proizvode koji izgledaju ili funkcionišu slično onima koje prodaju poznati brendovi. Ovo je nesumnjivo pomoglo da se prosečna cena proizvoda na sajtu održi niskom.

Naravno, kvalitet robe značajno varira, zavisno od marke, i uvek je određeni rizik. Dok neki brendovi mogu da ponude kvalitetne proizvode po povoljnim cenama, drugi bi vas mogli da vas razočaraju. Ali, zato je važno da obratite pažnju na neke "detalje".

Čitajte recenzije i proverite prodavce

Uvek treba da proverite ocene i pročitate recenzije za proizvode, posebno za tehniku. Takođe, proverite da li je prodavac prisutan i na drugim platformama, poput Amazona i eBaya. Ne samo što ćete moći bolje da procenite da li je verodostojan, već ćete moći i da uporedite cene.

Pojedini trgovci su označeni kao ovlašćeni dobavljači (Authorized Provider). To znači da je prodavac prošao kroz određen nivo provere. Iako ova oznaka pruža određenu sigurnost, posebno ako kupujete proizvod s cenom višom od prosečne, nemojte je u potpunosti uzeti zdravo za gotovo.

Ako primite oštećeni proizvod ili ga uopšte ne primite, Temuov program Purchase Protection nudi povraćaj novca. Dakle, nemojte zaboraviti da proverite da li je proizvod u ispravnom stanju nakon što ga primite. Ako primetite bilo kakve probleme, obratite se korisničkoj podršci.

Svakako, odvojite i malo vremena kako biste se upoznali s prevarama na Temuu da ne biste postali žrtva jedne od njih, savetuje Tportal.