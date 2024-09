Iznenađujuća supstanca zaslužna za duži život? Ima je u hrani koju često jedemo, a evo kako da je pojačate

Da li ste znali da jedna aminokiselina može značajno da utiče na zdravlje i mladolikost vašeg tijela?

Iako je starenje prirodan proces, naučnici su otkrili način kako da ga usporimo. Pokazalo se da je taurin, aminokiselina koju naše tijelo proizvodi, ključan faktor u borbi protiv znakova starenja. Detalje otkriva najnovija studija objavljena na Mindbodygreen.

Zašto je taurin toliko važan?

Naše tijelo proizvodi taurin prirodno, ali možemo da ga unosimo i kroz ishranu. Nalazi se u mjesu ćuretine, piletini, rakovima i mliječnim proizvodima. Pokazalo se da taurin snižava krvni pritisak, smanjuje upalu i pomaže u održavanju zdravlja srca. Takođe se koristi u tretmanu cistične fibroze i visokog krvnog pritiska, a pokazuje se efikasnim i za mišiće i kosti. Nažalost, nivo taurina u tijelu opada s godinama, pa se istraživači pitaju da li dodatni unos taurina može da produži život i poboljša kvalitet starosti.

Šta je otkriveno u istraživanjima?

Da bi provjerili ovu teoriju, naučnici su miševima srednjih godina davali taurin do kraja njihovog života. Rezultati su pokazali da taurin ne samo da produžava život, već i poboljšava gustinu kostiju, mišićnu masu i zdravlje crijeva. Miševi koji su dobijali taurin, živjeli su i do 25 odsto duže. Taurin je takođe povezan sa smanjenjem upala i oštećenjem DNK, dok njegov manjak može da dovede do gojaznosti, visokog krvnog pritiska i dijabetesa tipa 2.

Kako osigurati dovoljan unos taurina?

Iako naše tijelo prirodno proizvodi taurin, možemo da ga unosimo kroz ishranu ili suplemente. Vježbanje takođe povećava njegov nivo u tijelu. Evo kako možete da osigurate dovoljan unos taurina: