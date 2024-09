Teror na licu devojke koju ubija ajkula nije bio odglumljen: U sekundi je povukla na dno, otkrivena istina o "Jaws"

Mnogi ne znaju šta se zapravo događalo na snimanju Spilbergovog kultnog filma "Ajkula".

Legendarni film "Jaws" ("Ajkula") Stivena Spilberga iz 1975. godine i dan-danas je jedan od omiljenih mnogima, a ljudi se često šale da je ovo ostvarenje "krivo" što su se generacije i generacija koje su odrasle na ovom hororu godinama planično plašile vode, i naravno, morskih pasa.

No, "Jaws" krije i mračnu tajnu koju malo ko zna.

Oni koji su gledali čuveni blokbaster znaju da do prve smrti u filmu dolazi već nakon nekoliko minuta od početka. Prva žrtva je Krisi Votkins koja je nakon lude žurke na ostrvu Amiti, odlučila da pliva u okeanu i pored toga što je bila u alkoholisanom stanju.

Međutim, već nekoliko sekundi kasnije nastaje horor koji je paralisao gledaoce - velika bela ajkula grabi Votkins koja umire u filmu jezivom smrću.

Teror i strah na njenom licu nakon što je uspela da izroni šokirali su publiku, a mnogi su kasnije komentarisali da je Suzan Baklini koja je igrala Krisi neverovatna glumica, te da je scena više nego realistično snimljena.

No, šta ako vam kažemo da strah koji se jasno ocrtavao na njenom licu nije bio odglumljen, već stvaran?

Kako se saznalo tek kasnije, od samog početka snimanja "Jaws" postojao je niz problema. Mehanika nije radila, dolazilo je do povreda, no sve to je bilo ništa naspram odluke samog Stivena Spilberga koji je, bez da na to upozori glumicu, dao instrukcije roniocu da povuče Suzan ispod vode, a sve kako bi dobio što realističniju reakciju.

Dakle, taj očajnički pokušaj da udahne vazduh, "koprcanje" i borba za život, bili su stvarni. Poslednjih dana mrežama kruži teorija da je zapravo ispod vode bila mehanička naprava koja je vukla glumicu i koja je prestala da radi.

No, činjenica je da je Suzan nakon ovog traumatičnog iskustva kada je zapravo zaista mogla da se udavi, odustala od glume, te je snimila još svega par manjih ostvarenja u kojima je mahom imala male uloge.