DO KADA ĆE PROIZVODITI "GOLF"? Stiže električni model, ali sadašnji motor neće tako brzo u penziju

Folksvagen je posvećen tome da sljedeća generacija modela "golf" koristi isključivo električni pogon te da taj cilj realizuje do kraja decenije no to ne znači da će aktuelni "golf" s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem nestati uskoro.

Izvor: Volkswagen AG

Kai Grunic, šef odjela za tehnički razvoj, nagovijestio je da bi se osma generacija "golfa" mogla proizvoditi sve do 2035. godine, kada će na snagu stupiti zabrana proizvodnje novih automobila sa SUS motorima u Evropskoj uniji. Međutim, ovi automobili bi se i dalje mogli prodavati ukoliko budu kompatibilni sa sintetičkim gorivima.

Osma generacija "golfa" stigla je krajem 2019. godine, zasnovana je na MQB platformi "golfa" sedme generacije koji se pojavio 2012. godine. Istorijski, "golf" sedme generacije baziran na PQ35 platformi, koja je imala dug životni vijek od 2003. do 2016. godine, ukupno 13 godina. Slično tome, MQB platforma bi mogla uskoro izjednačiti ovu dugovječnost.

Grunic opisuje osmu generaciju "golfa" kao savršenstvo MQB platforme, što govori da nema trenutne potrebe za novim modelom uprkos početnim problemima sa softverom, koji su sada riješeni. Obnovljeni Golf bi mogao proći kroz još jedan facelift tretman ukoliko se zaista zadrži u proizvodnji do 2035. godine. Entuzijasti se nadaju povratku verzija GTI i R s manuelnim mjenjačem, dok Amerikanci sanjaju R karavan.

Međutim, "golf" bi mogao otići u penziju prije 2035. godine, ne samo zbog propisa o emisiji. "Porše", koji je takođe dio "Folkswagen Grupe", okončao je proizvodnju modela "Macan" i "718 Boxster/Cayman" u EU zbog novih zakona o cybersigurnosti. Slični propisi bi mogli ranije "penzionisati" i "Folkswagenov golf".

S druge strane, čak i životni ciklus od 15 godina za "Mk8" ipak ne bi bio najduži u istoriji "golfa". Prva generacija se pojavila 1974. godine, naslijedila je druga osamdesetih, no "Mk1" se nastavio proizvoditi kao "Siti golf" od 1984. do čak 2009. godine, ukupno 25 godina, odnosno 35 uključujući originalni "golf".