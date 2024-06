Rijetko gdje je moguće naći automobile koji se vozi u čitavom svijetu. Na primjer, Tojota Korola jeste najprodavaniji model u istoriji automobilske industrije, ali i dalje ne važi za globalni.

Golf – sinonim za njemačku automobilsku industriju. Zovu ga još i ikonom Evrope, a u pitanju je drugi najprodavaniji automobil u istorijii. Golf, međutim, nikada nije bio "glavni" u Aziji ili Americi. I danas je tako sa većinom automobila na tržištu.

Evropljani kupuju jedan auto, Amerikanci imaju svoje favorite, a u Kini su najpopularniji neki automobili za koje većina ljudi u Evropi nikada nije ni čula. Trenutno jedini istinski uspješan globalni model koji je isti i podjednako uspješan na svim tržištima je Teslin model I, piše Jutarnji list u svojoj analizi.

Ali razlike nisu očigledne samo od kontinenta do kontinenta. Čak i u samoj Evropi ukusi i preferencije na tržištima se uveliko razlikuju. Da bi saznali kolike su te razlike, hrvatski portal izabrao je šest najmnogoljudnijih evropskih zemalja.

U Njemačkoj je Golf i dalje kralj

Folksvagenov Golf je stigao na tržište prije tačno 50 godina. Od tada se mnogo toga promjenilo. Već dugo više nije evropski bestseler, već je osjetno pao kada je u pitanju prodaja. Ali on je i dalje kralj u svojoj "kući". Skoro od početka prodaje, Golf je bio na vrhu njemačke liste najprodavanijih, a tako je i danas.

Jedino što se promjenilo su količine. U najboljim godinama dostizao je cifru od 400.000 novih registracija godišnje. Prošle godine u Njemačkoj je registrovano "samo" 81.117 Golfova, ali je i taj broj bio dovoljan da zadrži prvu poziciju ispred Ti-Roka i Tiguana, takođe iz Folksvagen porodice.

Iako je Ford posljednjih godina potpuno "osakatio" svoju evropsku ponudu ukidanjem Fieste, Mondea i Fokusa, i dalje imaju jedan model koji je dovoljno dobar da bude najprodavaniji automobil u Velikoj Britaniji. Reč je o Ford Pumi, koja je prošle godine bila najprodavaniji automobil u ovoj državi, a nastavila je tim putem i u ovoj.

Ford je britanska institucija i istorijski je dominirao na listi najprodavanijih modela u Velikoj Britaniji u posljednjih nekoliko decenija, sa samo nekoliko izuzetaka. Međutim, Britanci su posljednjih godina, zbunjeni nedostatkom novih Fordova, dosta lutali prije nego što su izabrali novog favorita. Nakon što je Fiesta bila broj jedan 11 godina zaredom, "Vauxhall Corsa" (slično Opel Korsi, ali je model baš za UK tržište) je zauzela prvo mesto 2021. godine, a godinu dana nakon toga "Nissan Qashqai". Sada je na vrhu još jedan Ford.

U Francuskoj zapravo nemaju jasnog favorita, već više vole francuske gradske automobile, a decenijama su se Pežo i Reno uglavnom smjenjivali na vrhu. Tako je bilo poslednjih godina. Pežo je na vrhu od 2020. godine, a prošle godine ga je pretekao Klio, koji je posljednji bio na vrhu 2019. i mnogo godina pre toga.

Ali zašto je Reno Klio (i gradski Pežo) tako uspješan? Naravno, Francuzi kupuju patriotski i ekonomski. Klio je relativno pristupačan, dovoljno mali, ali prilično velik i veoma ekonomičan.

Mala, stara Panda, koja je na tržištu od 2011. godine, i dalje je najprodavaniji automobil u Italiji. To je tako već 12 godina, praktično čitavu karijeru, otkako je zamjenila Punta na vrhu. I dok je u drugim evropskim zemljama Panda samo "prolaznik na tržištu", u Italiji je prava institucija.

Ali zašto je to tako? Iz sličnih razloga kao u Francuskoj – zbog ljubavi prema svojim modelima. A Panda je, uprkos Stelantisovom Fijatu, i dalje tipičan Fijat "stare škole", koji Italijani veoma cijene. Doduše, oni cijene šarm i originalnost modela 500, ali Panda je primetno praktičnija, prostranija i, što je najvažnije, jeftinija. Sve su to faktori uspjeha koje najbolje ilustruju podaci o prodaji.

Panda je prošle godine prodala 102.584 jedinica. Druga je bila Dačija Sandero sa 48.398 primeraka. Stoga ne čudi što dolazak nove Pande zasad neće ugasiti staru. Nastaviće da se proizvodi najmanje do 2026. pod imenom Pandina.

Teško je saznati koji je omiljeni auto Španaca, jer izgleda da oni, za razliku od prethodno nabrojanih zemalja, nemaju jasnog favorita ili preferencije.

Dobro, možda je Seat najpopularniji brend na tržištu, ali i to je veoma uslovno. U posljednjih šest godina na vrhu su se promjenila četiri različita lidera. Seat Leon (2019 i 2020), Seat Arona (2021), Hjundai Tukson (2022) i Dačija Sandero (2023). Ove godine trenutno je na čelu Leon, pa bi situacija ponovo mogla da se promjeni.

Najprodavaniji model u Turskoj je Fijat Egea. Da, jasno nam je da mnogi Evropljani nikada nisu ni čuli za taj model, ali on zapravo nije ništa egzotično ili specifično za Tursku. Egea je zapravo turski naziv za model Fijat Tipo.

Zašto je tako uspješan, lako je objasniti. Tursko tržište je veoma specifično po ljubavi prema obliku limuzine, bez obzira da li se radi o malim gradskim automobilima ili velikim, "pravim" limuzinama. Još jedan razlog za njegovu popularnost je činjenica da se ovaj automobil proizvodi u Turskoj, što podrazumeva određenu dozu lokalnog patriotizma i niske cijene.