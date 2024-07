MUSLIMANKA OTKRIVA U ČEMU IDE NA PLAŽU: "Najgori dio je kad moram da spustim suncobran i izvadim posteljinu"

Da li ste se ikada zapitali u čemu muslimanka ide na plažu?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako izgleda odlazak na plažu jedne muslimanke, otkrila je novinarka Mehrina Asif. Njen tekst sa Medium portala prenosimo u cjelosti:

"Odrastala sam kao muslimanka u Americi i odjednom sam počela da maštam o tome da jednog dana vidim more. Ipak, to je bio samo san. Tražila sam bazene na koje dolaze samo žene ili dane kada bi bili otvoreni samo za žene. Ili nije postojao ili mi je bilo toliko neprijatno, da me je svakako spriječilo da odem.

Želim da da budem potpuno pokrivena, ali na način koji će mi zapravo omogućiti da plivam. Većina mjesta vam ne dozvoljava da uđete u vodu sa tolikom odjećom na sebi. Od vas se traži da imate pravi kupaći kostim. Jednom sam pokušala da kažem da je to kupaći kostim - posljednja moda koju sam dobila iz Njujorka. Nije uspjelo, ipak sam morala da izađem.

Radi se o tome da ne želite da vas drugi ljudi vide i da ne želite da vidite druge ljude polugole. Odlazeći na plažu i prisiljavajući sebe da smislim rješenje, otkrila sam načine da se borim protiv svega ovoga! Zato sam pronašla idealno rešenje - kupaći kostim za cijelo tijelo. Naručila sam ga na Amazonu i oduševio me je, pogotovo jer ima jastučiće koji pokrivaju grudi, pristojnu kapuljaču koja se spušta preko čela i zatvara do nosa. Jedini problem je što, iako mi je odijelo pokrivalo cijelu kožu, i dalje sam se osjećala prilično izloženo jer kostim jasno pokazuje oblik tijela.

Međutim, uspjela sam i to da riješim. Nabavila sam dugačak omot ili ogrtač u kome sam šetala po plaži ili oko bazena. Možete da ga skinete i ostavite na plaži kada idete da se kupate, jer ionako niko ne može da vidi vaše tijelo u vodi. Dodatni plus mog kostima je to što je u pitanju pravi kupaći kostim i suši se nevjerovatno brzo. Često ne moram ni da se presvlačim na kraju dana, samo obučem košulju.

Najgori dio

Najgori dio je presvlačenje. Mrzim javna kupatila i mrzim da se presvlačim u kupatilu. Shvatila sam da je najbolje da se ne presvlačim uopšte. Kupaći obučem još prije polaska, uz široku košulju i šal, možda i pantalone. Kada je vrijeme za polazak, odvojim nekoliko minuta da se osunčam i osušim. Ipak, mnogo je lakše ako uspijete da se presvučete još na plaži, jer to znači da možete da sredite mokru kosu i da se pripremite za odlazak u kupovinu ili na ručak. Kada mi je zaista bitno da se sredim prije odlaska sa plaže, spustim suncobran, zakačim posteljinu koju nosim, sakrijem se i završim sve u improvizovanom šatoru", napisala je novinarka.