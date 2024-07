"SULTANOVA OSVETA" KOSI TURISTE U TURSKOJ! Danima ne mogu da napuste sobu, prvi simptom infekcije je bolan

Mnogi turisti u Turskoj doživljavaju tzv. "sultanovu osvetu", evo kako se manifestuje i na koji način može da se spriječi!

Turska je veoma popularna turistička destinacija. Nije ni čudo, jer nudi mnoge atrakcije koje vam omogućavaju da se opustite fizički i psihički. Nažalost, boravak u Turskoj nije uvijek uspješan. Mnogi turisti doživljavaju tzv. "sultanovu osvetu". Kako se manifestuje i na koji način može da se spriječi?

Odmor u Turskoj - zašto morate da budete oprezni?

Čini se da je odmor u Turskoj savršen način za opuštanje, ali je činjenica da nismo uvijek oprezni. To može da dovede do dehidracije ili čak do moždanog udara. Zaboravljamo na korišćenje krema sa visokim faktorom zaštite od sunca, adekvatan unos tečnosti, nošenje prozračne odjeće sa dugim rukama i nošenje šešira, kako bismo se zaštitili od vrućine. Štaviše, kada vidimo turske specijalitete, ne možemo da odolimo da ne probamo sve. Pića takođe mame svojim bojama i ukusima. Međutim, ako ne budemo oprezni, možemo da se razbolimo i provedemo bar nekoliko dana u hotelskoj sobi.

Bolest koja pogađa turiste u Turskoj

U Turskoj turisti najčešće pate od putničke dijareje koja se naziva "sultanova osveta" (u Egiptu se zove "faraonova osveta"). Štaviše, autobus turista sa "faraonovom osvetom" je standardan, kako je nedavno otkrio turistički vodič sa višegodišnjim iskustvom. Međutim, akutna infekcija digestivnog sistema ne pojavljuje se odmah, već samo nekoliko dana nakon dolaska. Traje duže od standardnog trovanja.

"Sultanova osveta" je direktno povezana sa individualnom reakcijom imunog sistema, koji je suočen sa sasvim drugom bakterijskom florom tipičnom za Tursku. Najčešće su to bakterije iz soja Escherichia coli. Ponekad je dovoljno piti vodu iz česme da spriječi turiste da napuste toalet 3 do 4 dana.

Tipični simptomi

Prvi simptom "sultanove osvete" je rijetka stolica praćena jakim bolovima u stomaku. Kod većine pacijenata, to je od 3 do 5 vodenastih stolica dnevno. Pored toga, mogu da se jave nadimanje, mučnina, povraćanje, kao i groznica, slabost i glavobolja. Bolest obično ne traje duže od 3 do 5 dana.

Šta možete da učinite?

U slučaju "sultanove osvete", pravilna hidratacija je veoma važna. Tečnosti treba da sadrže elektrolite. Ako pijemo vodu, treba da bude flaširana, a ne iz česme, jer bi to moglo da bude uzrok tegoba. Za to vrijeme ne treba posezati za alkoholom, kafom ili mliječnim proizvodima koji će pogoršati neprijatne simptome.

Kada se radi o "sultanovoj osveti", veoma je važna i lako svarljiva ishrana - bijeli pirinač. Takođe možemo da koristimo ljekove za dijareju bez recepta. Stručnjaci takođe preporučuju odlazak u lokalnu apoteku jer preparati koji su tamo dostupni imaće jači efekat zato što su prilagođeni bakterijskoj flori tipičnoj za Tursku. Međutim, ako se simptomi ne povuku nakon 2 do 3 dana i postanu jači, trebalo bi da se obratite ljekaru.