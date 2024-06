OVA ZEMLJA ĆE IMATI NAJDUŽU PJEŠAČKU STAZU NA SVIJETU: Ideja je da obiđe cijelu zemlju i vrati se na istu tačku (VIDEO)

Ključne turističke destinacije u Portugalu su preplavljene posjetiocima, a nova pješačka staza ima cilj da uspostavi ravnotežu. Ona će, međutim, biti posebna u Evropi, ali i u svijetu.

U toku su planovi za stvaranje najduže kružne pješačke rute u Evropi i u svijetu, dugačke 3.000 kilometara, koja će se nalaziti u Portugalu.

Cilj izgradnje ove pješačke rute je da podstakne turiste da se kreću van utabanih staza i daleko od poznatih destinacija kao što su Lisabon i Algarve. Ona će na kraju proći kroz 100 manje poznatih mjesta širom zemlje.

Iako je projekat još uvijek u toku, jedan dio petlje biće otvoren u malom Alenkeru, sjeverno od Lisabona, ovog jula. Sljedeća dionica će biti napravljena u priobalnom Alentežu na jugu Portugala, a zatim slijedi planinski Tras-os-Montes na sjeveru, sa 15 ruta koje će biti otvorene do kraja godine, a staza će biti završena u roku od tri godine.

Iskoračite sa utabanih staza u Portugalu

Ruta "360 stepeni" je ideja entuzijaste koji voli pješačenje i konsultanta za komunikacija Rikarda Bernardesa, koji se nada da će ruta "preraspodeliti turizam u dijelove Portugala koji su trenutno malo poznati".

Iako to neće biti najduža staza na svijetu - ta čast pripada Velikoj stazi u Kanadi od 24.000 km - Palmilhar Portugal (Pešački Portugal – ime rute) će biti najduža kružna ruta na svijetu. To će biti otprilike dužina evropske Via Francigena (Franački put - drevno hodočašće od Kenterberija do Rima).

"Ideja mi je pala na pamet kada sam hodao stazom i pitao se, šta ako ona obiđe cijelu zemlju i vrati se na istu tačku bez prekida?", objašnjava Bernardes.

Na ruti ima ponešto za svakoga

Iako je nazvan Pješački Portugal, projekat vrijedan 3,5 miliona evra - koji se obavezuje da će uvijek biti na javnom zemljištu, pretežno pješačkom i bez asfalta - takođe će biti otvoren za bicikliste u nekim dijelovima, a ima cilj da uključi staze dostupne osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Staza će imati i svoju aplikaciju koja nudi aktuelne informacije o sljedećoj lokaciji duž rute i mogućnosti za rezervisanje smještaja, obroka i karata za sportske i kulturne događaje.

Staza sa punom uslugom zahtijeva učešće i ulaganje lokalnih savjeta i preduzeća, tako da ništa nije zagarantovano, ali digitalni i fizički "pasoš", koji se može otisnuti duž rute, takođe je u toku.

Pješački Portugal: Šta očekivati od prvih staza

Lokalno poznat kao "grad jaslica", Alenkuer u obliku amfiteatra, gdje će Pješački Portugal biti otvoren u julu, posvećen je arheologiji, paleontologiji i istoriji. Njegova glavna turistička manifestacija, Vaznesenje Gospodnje, održava se svake godine u maju ili junu.

Kasnije tokom godine ruta će se protezati do ruralnog i rijetko naseljenog južnog priobalnog regiona Alenteho. Ovde ćete pronaći 100 kilometara nacionalnih parkova gdje se nalaze netaknuta obala, prirodne luke, gdje možete da posmatrate delfine, divlje konje i neke od najvećih svjetskih šuma hrasta.

Ruti će se kasnije 2024. pridružiti udaljeni region Tras-os-Montes na sjeveroistoku. Lokalno nazvana oblast Hot Land, koja se može pohvaliti Uneskovom svjetskom baštinom i rezervatom biosfere, ima brojne maslinjake, voćnjake i vinograde.