OVA ŽENA ODBROJAVA DO EUTANAZIJE! Ima 29 godina i opisala je sve detalje: "Mislim da će dečko izaći iz sobe"

Holanđanka (29) će uskoro biti podvrgnuta eutanaziji zbog mentalne bolesti.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/zorayabeek

Zoraja tek Bik je 29-godišnja Holanđanka koja je dobila saglasnost za asistiranu smrt zbog psihičkih patnji. Ona će tokom narednih nedjelja biti podvrgnuta eutanaziji, a njena odluka izazvala je debatu o ovoj proceduri širom Evrope. Zoraja je u intervjuu za The Guardian opisala sve detalje svoje patnje, ali i kako će izgledati procedura eutanazije.

Zoraja pati od hronične depresije, anksioznosti, traume i poremećaja ličnosti. Ona takođe ima autizam. Prošle nedjelje, poslije tri i po godine pokušavanja, dobila je konačnu saglasnost za eutanaziju. Izvještaji o slučaju pojavili su se u medijima u aprilu i izazvali diskusiju u čitavom svijetu. Zoraja je svjesna toga.

"Ljudi misle da kada imate mentalnu bolest, ne možete jasno da razmišljate, što je uvrjedljivo... Razumijem strahove ljudi od ovakvog načina umiranja jer misle da će umreti pod pritikom", rekla je.

Physically healthy Dutch woman Zoraya ter Beek, 29, granted euthanasia approval over her severe depressionhttps://t.co/5TEQ03NnRNpic.twitter.com/t5Izxq5dRO — New York Post (@nypost)May 18, 2024

Zoraja je naglasila da je u Holandiji pravo na eutanaziju na snazi već 20 godina, po Zakonu iz 2002. godine, a pravila koja se primjenjuju su stroga i bezbjedna. Prema holandskom zakonu, da bi se kvalifikovala za asistiranu smrt, osoba mora da doživljava "nepodnošljivu patnju bez trunke izgleda za poboljšanje". Ona mora da bude potpuno informisana i kompetentna da donese takvu odluku.

Na terapiji 10 godina

Zorajini problemi su počeli u ranom djetinjstvu. Uprkos sigurnom okruženju koje joj je obezbijedio njen partner, nastavila je da se samopovrjeđuje i imala je suicidne misli. Koristila je terapiju, ljekove i šok terapiju. Ipak, to nije riješilo njene probleme i poslije 10 godina, iscrpila je sve mogućnosti liječenja. Ona je podnijela zahtjev za eutanaziju u decembru 2020.

"To je dug i komplikovan proces. Ne ide to tako da tražite asistiranu smrt u ponedjeljak, a u petak ste već mrtvi. Tokom ove tri i po godine nikada nisam oklijevala oko svoje odluke. Osjećala sam se krivom - imam partnera, porodicu, prijatelje i nisam slepa, vidim i osjećam njihov bol. Osjećala sam i strah, ali apsolutno sam odlučna da prebrodim to", objasnila je ona u intervjuu za The Guardian.

Dodala je da su je ljekari u svakoj fazi uvjeravali da može da zaustavi proces. Njen partner je bio prisutan tokom većine razgovora, ali je nekoliko puta morao da ode kako bi ljekari bili sigurni da ona govori svjesno. Zoraja je odlučila da umre u kući u kojoj živi sa svojim dugogodišnjim partnerom.

"Počeće tako što će mi dati sedativ i neće mi davati ljekove za srce dok ne upadnem u komu. Za mene će to biti kao da zaspim. Partner će biti sa mnom, ali sam mu rekla da je u redu ako bude osjetio da mora da napusti sobu prije trenutka smrti", objasnila je ona u intervjuu.