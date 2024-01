Naučnici koji su sproveli laboratorijske studije na životinjama isključuju ovu metodu kao opciju za eutanaziju iz etičkih razloga, ali ovaj zatvorenik će 25. januara biti pogubljen upravo na najokrutniji način.

Savezna država Alabama sprema se da pogubi osuđenika na smrt koristeći azot - eksperimentalni metod koji veterinari u SAD i širom Evrope smatraju neprihvatljivim kao oblik eutanazije za većinu životinja, prenosi Gardijan. Planirano je da Kenet Smit bude pogubljen 25. januara korišćenjem do sada neproverene tehnike. Kazneno-popravno odeljenje Alabame predlaže da se 58-godišnjak veže za kolica, da mu se stavi maska za disanje na lice i zatim da se primora da udiše čisti azot, što bi izazvalo nedostatak kiseonika i smrt.

Metoda nikada nije testirana na ljudima, osim izveštaja o nesrećama na radnom mestu u kojima su ljudi nehotice zarobljeni u sredinama bogatim azotom i umrli. Veterinari su sproveli laboratorijske studije na životinjama i uglavnom su isključili azot kao opciju iz etičkih razloga.

Smernice veterinarskih vlasti u SAD i Evropi savetuju da je hipoksija azota neprihvatljiva za eutanaziju skoro svih sisara osim svinja. Većim vrstama sisara, prema preporukama, pre primene gasa treba davati sredstva za smirenje kako bi se onesvestili. Protokol Odeljenja za popravke Alabame trenutno ne uključuje početnu sedaciju.

Prošle nedelje, savezni sudija je dao dozvolu da se Smitovo pogubljenje izvrši korišćenjem azota. Sudija Ostin Hafaker iz američkog Okružnog suda u Alabami rekao je da ga nije ubedila tvrdnja zatvorenika da nekontrolisani proces predstavlja "nepodnošljiv rizik od štete".

Međunarodni pritisak je vremenom rastao, pošto je visoki komesar UN-a za ljudska prava u Ženevi u utorak izrazio zabrinutost da bi Smitovo predloženo pogubljenje, koje je opisao kao 'gušenje azotom', moglo da predstavlja mučenje,okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje zabranjeno međunarodnim zakonom.

Oni su primetili da Američko veterinarsko medicinsko udruženje (AVMA) "preporučuje sedaciju čak i velikih životinja kada su eutanazirane na ovaj način, dok protokol Alabame za pogubljenje gušenjem azotom ne predviđa sedaciju ljudskih subjekata pre pogubljenja".

Smit je osuđen na smrt zbog plaćenog ubistva pastorove supruge Elizabet Senet 1988. Njen muž, Čarls Senet, platio je Smitu i još jednom čoveku po 1.000 dolara za ubistvo, a zatim je sebi oduzeo život nakon što je policija posumnjala u njega. Ukupno 11 porotnika je glasalo za osudu Smita na doživotnu kaznu zatvora, ali je sudija poništio njihovu odluku i osudio ga na smrt.

Smit je već ranije bio podvrgnut neuspešnoj egzekuciji u novembru 2022, tokom koje je satima sedeo u kolicima dok su bezuspešno tražili venu kroz koju bi mu ubrizgali smrtonosnu drogu. Nakon toga je pokazao simptome teške traume, a njegovi zatvorski lekari su izjavili da je patio od nesanice, migrene, depresije i anksioznosti.

Dokazi iz testiranja na životinjama ukazuju na potencijalne probleme u korišćenju azota kao metode eutanazije. Smernice AVMA-e navode da su pacovi pokazivali znake panike i uznemirenosti kada su se gasili, uključujući disanje na usta. Slična averzija i uznemirenost su takođe pronađeni kod miševa. Udruženje je zaključilo da je azotna eutanazija prihvatljiva pod određenim uslovima za životinje kao što su kokoške, ćurke i svinje, ali da je treba izbegavati za druge vrste. "Upotreba azota je neprihvatljiva za druge sisare", navodi se u smernicama.

Gardijan je zatražio od AVMA-e komentar o Smitovom pogubljenju, ali su oni odbili zahtev i rekli da se njihova dokumenta odnose samo na životinje. Slične laboratorijske eksperimente sprovela je i Evropska komisija sa gotovo identičnim nalazima i preporukama. Tim naučnika je izvestio da su psi i mačke pokazivali konvulzije i dahtanje nakon što su im dali azot, zaključivši da to 'nije prihvatljiv metod eutanazije osim ako životinja nije pod anestezijom'.

U dokumentu Evropske komisije se takođe navodi da su "mačići i štenci otporni - onesvešćuju se, ali ne umiru - tako da ovo nije prihvatljiva metoda". Dejvid Morton, profesor biomedicinskih nauka i etike na Univerzitetu u Birmingemu u Velikoj Britaniji, bio je deo panela koji je sastavio smernice komisije. Iako on sam nije sprovodio eksperimente na životinjama koristeći azot, rekao je da je grupa otkrila da je hipoksija azota nezadovoljavajuća metoda eutanazije iz razloga dobrobiti životinja.

"Efikasan je, ali može izazvati jak bol pre nego što dođe do nesvestice i smrti. To je zapravo metoda gušenja. Takođe je verovatno da će biti značajnih varijacija među vrstama, ali nismo sigurni šta će se dogoditi kod ljudi", dodao je Morton. Takođe je primetio paradoks u načinu na koji je Alabama pristupila Smitovom pogubljenju. "Eksperimenti na životinjama se obično koriste kao zamena za ljude, ali u ovom slučaju izgleda da nije tako, finalni test se vrši pomoću čoveka", zaključio je on.

Drugi član komisije Evropske komisije, biolog i medicinski naučnik sa iskustvom u eutanaziji životinja, Kliford Vorvik, rekao je za Gardijan da je zabrinut da bi Smit mogao da pati tokom postupka. "Gde god se jake koncentracije gasova, kao što je azot, koriste bilo gde blizu njihovog normalnog relevantnog balansa sa kiseonikom, onda sumnjam da će telo životinje/osobe dramatično osetiti razliku", objasnio je Vorvik.

