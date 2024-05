NETFLIKSOVA ZVIJEZDA PROBALA BUREK! Pogledajte reakciju, Hrvati odmah napisali gdje je pogriješila

Popularna influenserka Džuli Teis se preselila u Hrvatsku i probala burek, pogledajte reakciju!

Netfliksova zvijezda, Džuli Teis, koja je poznata po rijaliti programu The Trust: A Game of Greed, odlučila je da se iz Amerike preseli u Hrvatsku. Sada živi u Dubrovniku, gdje je imala priliku da isproba popularna peciva, a ne krije koliko je oduševljena hranom. Prvo što je probala, jeste štrudla sa jabukama. Potom je odlučila da posluša sve oni koji su joj preporučili da proba burek. Kupila je i kroasan i kolač od čokolade, ali je najviše bila oduševljena picom.

"O, moj bože. Ovo je tako dobro. To mi je najbolje, pa onda burek s mesom, pa sa sirom. Ako ste u Hrvatskoj, idite u pekaru. Vrijedno je svih kalorija", rekla je Džuli.

Snimak su brzo komentarisale komšije koji su pisali da burek treba da jede sa jogurtom, kao i da burek sa sirom ne postoji.

"Ups! Slijedi lavina komentara da je burek samo s mesom. Na Balkanu nikako ne smiješ da kažeš da je sa sirom", "Probaj i krompirušu! Odlična je", "Pa kome burek ne može da se svidi", glasili su komentari.

Džuli je jednom prilikom ispričala kako je odlučila da se preseli u Hrvatsku.

"Mislićete da sam totalno skrenula sa uma kad vam ispričam kako sam se preselila u Hrvatsku. Plan je bio da se preselim u Los Anđeles. Prodala sam stan, sav namještaj, kupila novi automobil kako bih mogla da se vozim do Los Anđelesa. Odjednom su stvari krenule nizbrdo. Uhvatila me je panika oko odlaska. Odlučila sam da meditiram i bilo je jasno da mi je univerzum rekao da ne idem u Los Anđeles. OK, neću ići, ali šta da radim kad sam upravo prodala sve što imam? Univerzum mi je rekao da se preselim u Hrvatsku", ispričala je ona i otkrila šta joj smeta u Hrvatskoj:

"Volim Hrvatsku, ali, dajte, ljudi, morate prestati da pušite. Kosa mi miriše kao pepeljara, a da ne govorim o odjeći. U Americi nije dozvoljeno pušenje ni na javnim mjestima jer je pušenje loše i za druge ljude oko vas", požalila se.

Pogledajte reakciju dok jede burek: