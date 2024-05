OTEČENE NOGE IMAJU VEZE SA SRCEM: Kardiolog Seferović otkriva ko je u najvećem riziku

Profesor doktor Petar Seferović, govorio je za Prva TV o povezanosti između srčane slabosti i oticanja nogu.

Profesor doktor Petar Seferović detaljno je objasnio simptome, rizike i posledice oticanja nogu u vezi sa srcem, tačnije srčanim problemima.

"Mislim da je ova tema veoma zanimljiva, jer je ova pojava veoma česta. Radi se o tome da srčana slabost nikada ne nastaje sama, uvek postoje određeni faktori rizika, u najvećem broju slučajeva, koji ukazuju da ta osoba može da ima srčanu slabost, to je prva stvar. Druga stvar, važno je da procijenimo o kakvom se otoku radi, da li je otok samo na jednoj nozi, da li je otok na obije noge, da li je cijela noga otekla ili je otekao dio noge i to već može ljekarima da da dobar orijentir o čemu se radi", rekao je dr Seferović i dodaje:

"Ako su obije noge u pitanju, najčešće je u pitanju poremećaj sa venskom cirkulacijom, a pogotovo ako je u pitanju ženska osoba, pogotovo ako je u pitanju ljetnje vrijeme i pogotovo ako ima više kilograma nego što bi trebalo. To je zbog toga što žene imaju manje kompaktnu mišićnu masu na nogama i sklonije su da dobiju razne vrste izliva, između ostalog i izliv koji nastaje zbog usporene venske cirkulacije, koja nije bolest, ali može da dovede do toga da noge oteknu. Drugim riječima, jako je važno da li je oticanje nogu dio neke slike cjelokupne, kod neke osobe ili je to pojava sama za sebe. Na svu sreću, kada su u pitanju dame, to se lako otkriva, jer imamo svuda mogućnost da uradimo ultrazvučnu sliku venske cirkulacije i to je onda jasno da je u pitanju takva stvar", navodi doktor i nastavlja:

"Ono što ne želimo da vidimo je da je takva vrsta oticanja nogu, a to je obično samo jedna noga otekla, posledica takozvanog, vrlo dobro poznatog obolJenja, tromboflebitis - kada se vena zapali, dođe do izliva tačnosti u okolinu i cIJela noga otekne. To je vrlo ozbiljno stanje. Ono se ne javlja samo kod žena, može se javiti i kod žena i kod muškaraca, a vrlo je česta kod sportista, posle neke vrste povrede, povreda na fudbalu, povreda koja može biti posledica skijanja. Povreda nagnječi ili ozbiljnije ošteti venu i onda se vena zapali. Zbog toga je veoma važno da sportisti, kada se povrede, imaju jedan, dva ili čak sedam dana mirovanja sa podignutom nogom, jer trombovi koji se tu stvaraju, mogu da izazovu emboliju pluća, koja je jedna od najopasnijih i najčešćih oboljenja u ljudskoj populaciji.

Kada se pojavi srčana slabost, kod starijih ljudi, koji već imaju neke faktore, poput dijabetesa, a pojavi se i oticanje nogu, doktor ističe da to znači da je bolest poodmakla i da moraju da se primene ozbiljne mere i kompletna terapija, kojom će se odložiti napredak bolesti.

"U poodmakloj srčanoj slabosti, skoro uvek se javljaju otoci nogu", navodi doktor, ali i kaže da otok nije prvi pokazatelj srčane slabosti, već da je to najčešće višak kilograma.