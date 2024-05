NATAŠA SKINULA 60 KG UZ 3 TRIKA! Bez dijete, trenera i nutricioniste - pogledajte kako je izgledala prije

Nataša Rakić uspjela je da smrša 60 kg potpuno sama. Otkrila je kako je uspjela, a u nastavku pogledajte i njene fotke prije i poslije!

Izvor: Svoja&Slobodna/Screenshot/PRVA

Nakon što je gostovala u emisiji "150 minuta" na Prvoj, Nataša Rakić je u centru pažnje. Uspjela je da smrša 60 kg potpuno sama. Nije bila na dijeti, nije išla u teretanu i nije se savjetovala sa nutricionistima. Kada je shvatila da nije zadovoljna životom koji živi, da je sve oko nje remeti, odlučila je da napravi najveću transformaciju ikada.

Mnogi se pitaju kako je uspjela, a Nataša je na Instagramu otkrila da je promijenila svoje misli. Nije se fokusirala na brojanje kalorija, kao što to mnogi rade, već na svoj pogled na hranu. "Smršala sam 60 kg potpuno sama, bez trenera, bez dijeta i bez nutricionista. Prva stvar, potpuno sam promijenila način na koji posmatram hranu. Poslije svakog jela bih se zapitala: 'Kako se osjećam poslije ovog jela?'. To mi je pomoglo da donosim svjesnije izbore", rekla je Nataša na svom Intagram profilu i dodala:

"Birala sam hranu koja me čini snažnom i energičnom, a ne samo sitom. Sve ono, poslije čega sam se osjećala loše i umorno, potpuno sam izbacila iz ishrane. Tako hrana više nije bila neprijatelj, već je postala gorivo za sve ostale aktivnosti u životu. Drugo, promijenila sam okruženje. Odlučila sam da se udaljim od svih ljudi i situacija koje su me podsticale na loše navike i zadržavale u mjestu. Krenula sam da se bavim nekim novim stvarima, što me je podstaklo da izađem iz zone komfora, pronađem nove načine za zabavu i potpuno promijenim svoje paterne ponašanja", istakla je Nataša.

"I posljednje, radila sam na svojim unutrašnjim blokadama. Svako veče sam zapisivala svoje misli i osjećanja, pokušavala da ih razumijem i prevaziđem na neke bolje načine osim zatrpavanja hranom. To mi je pomoglo ne samo da bolje upoznam sebe i svoje potrebe, već da ostanem motivisana i istrajna do kraja. Ako imate veći višak, nemojte da očajavate jer sigurno možete da ga riješite", objasnila je Nataša Rakić.

Pogledajte kako je Nataša prije izgledala:

Izvor: Svoja&Slobodna/Screenshot

...a evo kako izgleda danas:

Izvor: Instagram/natasa.svojaislobodna