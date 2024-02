GRIP U FEBRUARU I KAKO GA LIJEČITI: Savjeti zlata vredni ukoliko se liječite sami kod kuće

Zarazni ste najmanje 24 sata prije nego što se ustanovi bolest, ali i sedam dana od dana obolijevanja

Februar je u toku, napolju je proljećno vrijeme koje mnogima prija jer nema zime, ali prija i virusima, koji ne posustaju. Iako ste pojačali unos voća i čaja, a nijeste primili vakcinu protiv gripa, pripazite se.

Jer sve boljke koje imate u zdravstvenom kartonu on će pojačati. Kako zaražena osoba inficira u prosjeku 12 drugih, ne gine vam krevet.

Ali ne očajavajte unaprijed jer vam donosimo savjete pomoću kojih ćete iz februarske bitke sa ovom bolesti izaći kao pobjednik. Virus gripa zadržava se u vazduhu oko jedan sat.

Dakle, možete ući i u praznu, zatvorenu prostoriju i da vas odnekud zaskoči samo jedna kapljica sline od kijanja ili šmrcanja zaražene osobe koja je tu prije vas boravila (čekaonice, vozila gradskog saobraćaja, posao, supermarketi...). Naši stari su govorili da će da vas drma, ljiečili ga ili ne, bar sedam dana. Ali i on se osavremenio pa danas zna da pokrene ozbiljne komplikacije.

Sam svoj ljekar

Ako nema komplikacija, grip možete da liječite i sami i ako visoka temperatura traje najviše do četiri dana, ne treba da idete kod doktora. Idite ako primjećujete poremećaj svijesti, imate kratak dah, ne dišete pravilno, jako kašljete i osjećate pritisak u grudima, ako trčite non-stop u ve-ce da mokrite i ako i dalje gorite.

Ovoga se pridržavajte

Visoka temperatura dovodi do dehidratacije organizma. Zato pijte mnogo tople tečnosti, čajeva i domaće supice. Gutljaj po gutljaj ako vam je muka. Ne izigravajte heroja, krevet je u ovakvim situacijama zakon. Ne samo što će vam se mišići i kosti odmoriti, tako ćete spriječiti i širenje zaraze. Visoku temperaturu možete da snižavate i tuširanjem mlakom vodom. Ako ne možete da ustanete, svakako popijte ljekove koji za to služe (analgetici i antipiretici), ali tek ako skala na toplomeru preskoči brojku 38. U početku je svakome muka. Čim nagon za povraćanjem malo mine, trudite se da jedete (unosite što više voća i povrća), tako ćete vratiti snagu. I ne zaboravite - vitamin C iz limuna gubi sva svojstva ako se stavi u vreo čaj! Ne pijte ga vrelog, da još više ne oštetite grlo.