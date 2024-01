SRBIN POKRENUO LAVINU - DA LI SU SRPKINJE "LAKE": Upoređivali ih sa ženama sa zapada, uslijedili šok komentari muškaraca

Muškarci iz Srbije koji su nekada živjeli u inostranstvu često povlače paralelu između Srpkinja i žena u inostranstvu, upoređujući njihov međusobni stil života.

Na društvenim mrežama često se provlači tema o našim djevojkama, njihovom izgledu, ponašanju, afinitetima, pa se one nerijetko i upoređuju sa ženama iz drugih zemalja. Jedan Srbin, koji je po svemu sudeći imao iskustva sa ženama van naše zemlje primijetio je da postoje neke bitne razlike između naših Srpkinja i strankinja. Smatrajući da su naše djevojke zahtjevnije i komplikovanije pokrenuo je čitav niz iskustava o muško -ženskim odnosima na Reditu.

"Pitanje za muškarce gastose koji su došli da žive u Srbiji ili se vratili u nju. Da li mi se čini ili su naše žene ovdje mnogo probirljivije, zahtjevnije i komplikovanije za smuvati ili uopšte upoznati naspram zena u na primjer Njemačkoj i Skandinaviji? Kakva su vaša iskustva?", napisao je on.

Kakva su iskustva drugih Srba, da li su se sa njegovim stavom složili ili ne i kako oni gledaju na djevojke u Srbiji, pisali su u komentarima ispod ove objave.

"Da. Amerikanke su mnogooo otvorenije i lakše djevojke", "Prije 9 godina sam dva mjeseca bio u Španiji, mogu ti reći da sam se baš lijepo proveo", "Moguće, Njemica htjela da me ženi jedva sam se izvukao", "Ne znam kako da objasnim, ali zapadnjakinje su tako lake u odnosu na naše zene", pisali su oni.

Takođe, neki su se upustili te objasnili zbog čega je to tako.

"Žene sa zapada su “možda” lakše od naših na kratke staze, iz razloga što vjerovali ili ne, one gledaju na nas kao na avanturu i čak kao da smo “egzotični". Mogu reći, da je na duže staze mnogo teže zbog razlika u kulturi, shvatanju i mentalitetu. Žene sa zapada za razliku od žena sa balkana nikada neće biti tu uz muškarca, ako primijete neku slabost, ma kroz kakve god probleme on prolazio, dok naše žene iako kod nas postoji konzervativniji način razmišljanja gdje su muškarci “jači” su mnogo svjesnije i pokazuju mnogo više empatije prema svom muškarcu dok prolazi kroz teška vremena, jer su i one iskusile te “loše čari” balkana i znaju šta znači kad je teško. Ovo je moje lično iskustvo kao neko ko živi u inostranstvu, a odrastao je na Balkanu, i smatra za sebe da je proživio veoma- Ali da skratim, smatram da generalno i objektivno strankinje nisu “lakše” ili “teže” od naših žena, samo u potpunosti drugačije. Sve zavisi od toga koji vam je cilj sa istom",

"Evo ja ću ti reći iz druge ruke. Jesu otvorenije i lakše za saradnju kako su mi pričale, jer su njihovi muškarci pasivniji, pa one uzimaju inicijativu obično. Slušao priče od ljudi koji su bili tamo, kažu gutaju ih pogledom, dok ovdje ništa, nula. Možda nemaju nekih tripova 'muško mora prvo da priđe', možda im je dojadilo da čekaju ove njihove da se pokupe, možda su im stranci 'egzotični' pa same prilaze (ima toga i kod nas), možda nemaju neki strah 'šta će selo reći' pa su direktnije, možda njihovi muškarci nemaju tu mačo energiju kao naši pa im to prija za kratkoročno druženje", detaljno je opisao jedan Reditor.

Kakva je situacija sa djevojkama u Njemačkoj, napisao je jedan Srbin koji pola života živi u ovoj zemlji.

"Živim u Njemačkoj pola života. Djevojke su vrlo otvorene i lake za upoznavanje. Nema toliko onog da te gleda sa neke visine, ako si kulturan, za razliku od naših. Ako ste u vezi 9/10 Njemica će dijeliti sve sa tobom. 50/50 troškovi; častiš ti nju - obradovaće se, ali budi siguran da će i ona tebe častiti.Taj mentalitet da muškarac mora sve da plaća i održava ovdje ne pije vodu. Djevojke se vrlo skromno oblače i šminkaju. S negativne strane, Njemice su jako nezavisne. U neku ruku to je lijepo, ali u drugu može ići do te mjere da ne žele kompromis, nego tjeraju svoje. Svakako, naše djevojke su po mom subjektivnom mišljenju hiljadu putu ljepše", zaključio je on na kraju svog izlaganja.

Kako izgleda izlaženje sa djevojkama u Emiratima, takođe iz svog iskustva napisao je još jedan muškarac iz Srbije.

"Živim na relaciji Emirati-Srbija već 10 god. Više sreće i boljeg iskustva sam imao u Emiratima sa djevojkama nego u Srbiji. U Emiratima mogu da izađem na dejt/sastanak sa djevojkom i sve je onako opušteno nema nekakve tenzije, vodi se normalan razgovor sve OK. U Srbiji je priča za 180 stepeni okrenuta, na prvom dejtu prvo pitanje 'čime se bavim (što je razumljivo), bez srama pitaju koliko zarađujem, šta ja hoću tačno od nje ono kao da sam na nekom ispitivanju u policijskoj stanici... Nekako sam ubijeđen da naše djevojke u Srbiji makar ove sa kojima sam ja izlazio misle da su iznad svih. Pa ona mora da izračuna prvo je l' se njoj isplati da izlazi sa mnom i da li je mogu da ispratim njene željene troškove" napisao je on svoje iskustvo.

Jedan Srbin Mateja objasnio je kako izgleda njegova veza sa Amerikankom.

"Iz perspektive mladog momka koji trenutno izlazi sa Amerikankom. Žene sa zapada su 'možda' lakše od naših na kratke staze, iz razloga sto vjerovali ili ne one gledaju na nas kao na avanturu i čak kao da smo 'egzotični'. Mogu reći da je na duže staze mnogo teže zbog razlika u kulturi, shvatanju i mentalitetu. Žene sa zapada za razliku od žena sa Balkana nikada neće biti tu uz muškarca ako primijete neku slabost, ma kroz kakve god probleme on prolazio, dok naše žene iako kod nas postoji konzervativniji način razmišljanja gdje su muškarci jači, su mnogo svjesnije i pokazuju mnogo više empatije prema svom muškarcu. Da skratim, smatram da generalno i objektivno strankinje nisu lakše ili teže od naših žena, samo u potpunosti drugačije", napisao je on.