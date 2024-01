OPREZNO SA HRANOM DO BOŽIĆA, OVE NAMIRNICE SMANJITE NA MINIMUM! Dr Vidanović: Mučnina, bolovi u stomaku, a onda...

Specijalista higijene dr Tatjana Vidanović otkriva koje namirnice tokom praznika treba manje da unosimo ako želimo da izbegnemo posledice neumerenosti.

Izvor: RTS / Printscreen

U vreme novogodišnjih i božićnih praznika u Srbiji se beleži povećanje kardiovaskularnih obolenja i srčanih udara. Osnovni uzrok je preterivanje u hrani i piću. Zato je najveće pitanje većine ljudi - kako odoleti prazničnoj trpezi.

Masno, slasno i strasno - većina tako doživljava praznične dane. Uživanje u jelu i piću jedna je od osnovnih karakteristika praznika, ali moge zanima gde je granica između uživanja i preterivanja. Kada prođu praznici, treba sanirati posledice neumerenosti. Zato stručnjaci upozoravaju da za praznike moramo biti umereni i da ne smemo previše da menjamo redovne navike.

"Da u to vreme unosimo namirnice sa manjom kalorijskom vrednošću, da se držimo zdravih namirnica, kao što su voće i povrće, sa većim procentom dijetnih vlakana, integralne žitarice, proizvodi od mesa i mleka sa manjim procentom mlečne masti", izjavila je za RTS specijalista higijene dr Tatjana Vidanović.

Posebno oprezni tokom praznika moraju da budu hronični bolesnici. Njima se preporučuje unos hrane sa manje masnoća, šećera i soli. "Jer ove namirnice mogu kod njih da dovedu do povećanja krvnog pritiska, do srčanih tegoba, do poremećaja regulacije šećera u krvi, a takođe se javljaju i tegobe vezane za organe za varenje, a to su mučnina, nadutost, bolovi u stomaku", dodala je dr Vidanović. Najvažnije je da u praznične dane ne zanemarujemo fizičku aktivnost. Na taj način ćemo najlakše i najbrže potrošiti višak unetih kalorija.